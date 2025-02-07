https://ria.ru/20250207/spetsoperatsiya-1997869158.html

ВС России за сутки уничтожили четыре минометных расчета ВСУ

ВС России за сутки уничтожили четыре минометных расчета ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025

ВС России за сутки уничтожили четыре минометных расчета ВСУ

Подразделения российской группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили четыре минометных расчета ВСУ, 21 пункт управления беспилотниками и две станции... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T05:05:00+03:00

2025-02-07T05:05:00+03:00

2025-02-07T05:05:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили четыре минометных расчета ВСУ, 21 пункт управления беспилотниками и две станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "За сутки потери противника составили... танк Т-64, четыре минометных расчета. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Нота", роботизированная платформа, 21 пункт управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Расчеты ПВО группировки уничтожили девять беспилотников самолетного типа, добавил он.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины