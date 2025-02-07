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ВС России за сутки уничтожили четыре минометных расчета ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
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05:05 07.02.2025
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ВС России за сутки уничтожили четыре минометных расчета ВСУ
ВС России за сутки уничтожили четыре минометных расчета ВСУ - РИА Новости, 07.02.2025
ВС России за сутки уничтожили четыре минометных расчета ВСУ
Подразделения российской группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили четыре минометных расчета ВСУ, 21 пункт управления беспилотниками и две станции... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T05:05:00+03:00
2025-02-07T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили четыре минометных расчета ВСУ, 21 пункт управления беспилотниками и две станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "За сутки потери противника составили... танк Т-64, четыре минометных расчета. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Нота", роботизированная платформа, 21 пункт управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Расчеты ПВО группировки уничтожили девять беспилотников самолетного типа, добавил он.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России за сутки уничтожили четыре минометных расчета ВСУ

ВС России уничтожили четыре минометных расчета ВСУ и 21 пункт управления БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета 152-мм самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" в течение суток уничтожили четыре минометных расчета ВСУ, 21 пункт управления беспилотниками и две станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"За сутки потери противника составили... танк Т-64, четыре минометных расчета. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Нота", роботизированная платформа, 21 пункт управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма.
Расчеты ПВО группировки уничтожили девять беспилотников самолетного типа, добавил он.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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