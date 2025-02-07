Миротворческая операция России в ПМР неизменна, заявили в МИД республики
Глава МИД Приднестровья Игнатьев: прекращение миротворческой операции невозможно
Миротворец ВС РФ на КПП в Приднестровье. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Прекращение или изменение формата российской миротворческой операции в Приднестровье невозможны до урегулирования конфликта между Кишиневом и Тирасполем, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"Прекращение или изменение формата действующей миротворческой операции нереалистично и невозможно до того момента, пока конфликт не будет окончательно урегулирован на основе демократических стандартов, что означает также и учет интересов приднестровского народа", - сказал Игнатьев в беседе с агентством.
Он добавил, что гуманистические приоритеты не просматриваются в политических требованиях в самый разгар гуманитарно-энергетического кризиса.
"Наоборот. Как известно, Приднестровье многие годы готово к обсуждению любых актуальных вопросов за столом переговоров, но именно молдавская сторона любыми путями избегает зрелого и ответственного взаимодействия", - подчеркнул министр.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан позднее заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский в свою очередь призвал президента Молдавии Майю Санду не мешать поставкам газа из РФ, затем он заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача - охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил бывший тогда министром обороны РФ Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.