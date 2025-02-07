https://ria.ru/20250207/pridnestrove-1997875457.html

Предлагаемый Киевом уголь не подходит для ГРЭС, заявил глава МИД ПМР

Предлагаемый Киевом уголь не подходит для ГРЭС, заявил глава МИД ПМР - РИА Новости, 07.02.2025

Предлагаемый Киевом уголь не подходит для ГРЭС, заявил глава МИД ПМР

Украине известно, что ГРЭС Приднестровья не может работать на газовом угле в текущих условиях, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T07:06:00+03:00

2025-02-07T07:06:00+03:00

2025-02-07T07:07:00+03:00

украина

приднестровская молдавская республика

молдавия

виталий игнатьев

владимир зеленский

транзит газа через украину

в мире

киев

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Украине известно, что ГРЭС Приднестровья не может работать на газовом угле в текущих условиях, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев, комментируя предложение Владимира Зеленского обеспечить ПМР углем. Ранее в СМИ писали, что Украина готова поставлять Молдавии уголь для находящейся на левом берегу Днестра Молдавской ГРЭС взамен на поставки электричества. "Специалистам, в том числе украинским, хорошо известно, что наша ГРЭС может работать только на антраците, в то время как в качестве помощи предлагался газовый уголь, который нельзя использовать на нашей электростанции", - сказал Игнатьев в беседе с агентством. Он указал, что перевод на газовый уголь технически возможен, но требует огромных затрат и большого количества времени. "Ни того, ни другого в нашем распоряжении нет. Более того, даже наличие подходящего угля не решило бы всех проблем, поскольку система теплоснабжения Приднестровья работает на газе… Поэтому в приоритете с самого начала было именно скорейшее восстановление газоснабжения республики. Что касается угля, то его запас уже почти исчерпан за месяц кризиса. Насколько мне известно, согласно типовым нормативам и стандартам безопасности, электростанция в Днестровске должна найти способ восполнить выработанные запасы угля", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20250206/pridnestrove-1997522873.html

https://ria.ru/20250205/pridnestrove-1997458109.html

украина

приднестровская молдавская республика

молдавия

киев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, приднестровская молдавская республика, молдавия, виталий игнатьев, владимир зеленский, транзит газа через украину, в мире, киев