https://ria.ru/20250207/genshtab-1997854491.html

В Генштабе оценили эффективность высокоточных средств поражения

В Генштабе оценили эффективность высокоточных средств поражения - РИА Новости, 07.02.2025

В Генштабе оценили эффективность высокоточных средств поражения

Российские военные ученые достигли прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, она составляет не менее 90%, несмотря на активное применение... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T00:05:00+03:00

2025-02-07T00:05:00+03:00

2025-02-07T00:35:00+03:00

россия

безопасность

технологии

вооруженные силы рф

красная звезда

специальная военная операция на украине

василий трушин

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские военные ученые достигли прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, она составляет не менее 90%, несмотря на активное применение противником средств радиоэлектронной борьбы, а благодаря науке российские средства ПВО стали эффективнее противостоять ракетам Storm Shadow и ATACMS, заявил председатель Военно­-научного комитета Вооруженных сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал­-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда"."В целом же доля исследований в Вооруженных силах, непосредственно направленных на обеспечение СВО, сегодня достигает 65-70%. При этом важно отметить, что результаты этих работ не ложатся на полку в виде отчетов, а интенсивно внедряются в войсках", - сказал Трушин."Так, благодаря работе российских ученых и инженеров удалось достичь существенного прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, которая, несмотря на активное применение противником средств РЭБ, сегодня составляет не менее 90%", - сказал Трушин.По его словам, "другим ярким примером стали исследования, позволившие нашим средствам ПВО более эффективно противостоять западным ракетам типа Storm Shadow и ATACMS, а также сбивать вражеские беспилотники в более широком диапазоне высот и скоростей".

https://ria.ru/20250206/rakety-1997708281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, технологии, вооруженные силы рф, красная звезда, василий трушин