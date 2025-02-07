В Генштабе оценили эффективность высокоточных средств поражения
Трушин: ученые достигли прорыва в эффективности высокоточных средств поражения
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские военные ученые достигли прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, она составляет не менее 90%, несмотря на активное применение противником средств радиоэлектронной борьбы, а благодаря науке российские средства ПВО стали эффективнее противостоять ракетам Storm Shadow и ATACMS, заявил председатель Военно-научного комитета Вооруженных сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда".
"В целом же доля исследований в Вооруженных силах, непосредственно направленных на обеспечение СВО, сегодня достигает 65-70%. При этом важно отметить, что результаты этих работ не ложатся на полку в виде отчетов, а интенсивно внедряются в войсках", - сказал Трушин.
"Так, благодаря работе российских ученых и инженеров удалось достичь существенного прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, которая, несмотря на активное применение противником средств РЭБ, сегодня составляет не менее 90%", - сказал Трушин.
По его словам, "другим ярким примером стали исследования, позволившие нашим средствам ПВО более эффективно противостоять западным ракетам типа Storm Shadow и ATACMS, а также сбивать вражеские беспилотники в более широком диапазоне высот и скоростей".
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