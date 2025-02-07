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В Генштабе оценили эффективность высокоточных средств поражения - РИА Новости, 07.02.2025
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00:05 07.02.2025 (обновлено: 00:35 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/genshtab-1997854491.html
В Генштабе оценили эффективность высокоточных средств поражения
В Генштабе оценили эффективность высокоточных средств поражения - РИА Новости, 07.02.2025
В Генштабе оценили эффективность высокоточных средств поражения
Российские военные ученые достигли прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, она составляет не менее 90%, несмотря на активное применение... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T00:05:00+03:00
2025-02-07T00:35:00+03:00
россия
безопасность
технологии
вооруженные силы рф
красная звезда
специальная военная операция на украине
василий трушин
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские военные ученые достигли прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, она составляет не менее 90%, несмотря на активное применение противником средств радиоэлектронной борьбы, а благодаря науке российские средства ПВО стали эффективнее противостоять ракетам Storm Shadow и ATACMS, заявил председатель Военно­-научного комитета Вооруженных сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал­-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда"."В целом же доля исследований в Вооруженных силах, непосредственно направленных на обеспечение СВО, сегодня достигает 65-70%. При этом важно отметить, что результаты этих работ не ложатся на полку в виде отчетов, а интенсивно внедряются в войсках", - сказал Трушин."Так, благодаря работе российских ученых и инженеров удалось достичь существенного прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, которая, несмотря на активное применение противником средств РЭБ, сегодня составляет не менее 90%", - сказал Трушин.По его словам, "другим ярким примером стали исследования, позволившие нашим средствам ПВО более эффективно противостоять западным ракетам типа Storm Shadow и ATACMS, а также сбивать вражеские беспилотники в более широком диапазоне высот и скоростей".
https://ria.ru/20250206/rakety-1997708281.html
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россия, безопасность, технологии, вооруженные силы рф, красная звезда, василий трушин
Россия, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы РФ, Красная звезда, Специальная военная операция на Украине, Василий Трушин
В Генштабе оценили эффективность высокоточных средств поражения

Трушин: ученые достигли прорыва в эффективности высокоточных средств поражения

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российские военные ученые достигли прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, она составляет не менее 90%, несмотря на активное применение противником средств радиоэлектронной борьбы, а благодаря науке российские средства ПВО стали эффективнее противостоять ракетам Storm Shadow и ATACMS, заявил председатель Военно­-научного комитета Вооруженных сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал­-полковник Василий Трушин в интервью газете "Красная звезда".
"В целом же доля исследований в Вооруженных силах, непосредственно направленных на обеспечение СВО, сегодня достигает 65-70%. При этом важно отметить, что результаты этих работ не ложатся на полку в виде отчетов, а интенсивно внедряются в войсках", - сказал Трушин.
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"Так, благодаря работе российских ученых и инженеров удалось достичь существенного прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, которая, несмотря на активное применение противником средств РЭБ, сегодня составляет не менее 90%", - сказал Трушин.
По его словам, "другим ярким примером стали исследования, позволившие нашим средствам ПВО более эффективно противостоять западным ракетам типа Storm Shadow и ATACMS, а также сбивать вражеские беспилотники в более широком диапазоне высот и скоростей".
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