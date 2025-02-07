Французский политик призвал деколонизировать заморские территорий
Бисеп призвал ООН запустить процесс деколонизации заморских территорий Франции
Париж. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. ООН должна вернуть французские заморские территории в список стран, подлежащих деколонизации, заявил РИА Новости Жан-Жакоб Бисеп, лидер партии "Народный союз освобождения Гваделупы" (UPLG), по инициативе которой был создан "Международный фронт деколонизации".
"Создание Фронта - это способ оказать давление на международной арене и одновременно в ООН, где мы требуем повторного внесения наших территорий в список стран, которые должны быть деколонизированы. Мы требуем, чтобы был запущен процесс деколонизации, процесс получения независимости должен быть доведен до конца", - сказал он.
На данный момент в списке "несамоуправляющихся территорий" ООН с Францией в качестве "управляющей державы" фигурируют лишь Новая Каледония и Французская Полинезия. Как объяснил Бисеп, четыре прежних французских колонии - Гваделупа, Мартиника, Реюньон и Гвиана - были убраны из этого списка после того, как стали "французскими департаментами". В 1946 году за соответствующий "закон о департаментализации" проголосовал парламент страны.
Он подчеркнул, что ситуации отличаются на разных французских заморских территориях, но "нас объединяет желание выйти из-под колониального ига, которым является французское господство".
Бисеп также отметил, что необходимо "покончить с этой имитацией референдумов, которые Франция организовывала в Новой Каледонии".
"Все эти маневры имеют лишь одну цель – помешать канакам (коренному населению архипелага – ред.) получить независимость", - добавил он.
В коцне января в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, где в мае прошлого года проходили масштабные протесты сторонников независимости от Франции, был создан "Международный фронт деколонизации". Его основали двенадцать движений за независимость от заморских территорий Франции, среди них – "Фронт освобождения Канаков" Новой Каледонии, "Союз освобождения Гваделупы", "Движение за деколонизацию и социальное освобождение" Французской Гвианы, "Партия освобождения Мартиники" и партия из Французской Полинезии "Служить народу". Ко фронту также присоединился политической союз "Нация Корсики" и представители двух заморских территорий Нидерландов: Бонайре и Синт-Мартен.
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