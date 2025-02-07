https://ria.ru/20250207/frantsiya-1997868204.html

Французский политик призвал деколонизировать заморские территорий

Французский политик призвал деколонизировать заморские территорий - РИА Новости, 07.02.2025

Французский политик призвал деколонизировать заморские территорий

ООН должна вернуть французские заморские территории в список стран, подлежащих деколонизации, заявил РИА Новости Жан-Жакоб Бисеп, лидер партии "Народный союз... РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T04:43:00+03:00

2025-02-07T04:43:00+03:00

2025-02-07T04:43:00+03:00

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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. ООН должна вернуть французские заморские территории в список стран, подлежащих деколонизации, заявил РИА Новости Жан-Жакоб Бисеп, лидер партии "Народный союз освобождения Гваделупы" (UPLG), по инициативе которой был создан "Международный фронт деколонизации". "Создание Фронта - это способ оказать давление на международной арене и одновременно в ООН, где мы требуем повторного внесения наших территорий в список стран, которые должны быть деколонизированы. Мы требуем, чтобы был запущен процесс деколонизации, процесс получения независимости должен быть доведен до конца", - сказал он. На данный момент в списке "несамоуправляющихся территорий" ООН с Францией в качестве "управляющей державы" фигурируют лишь Новая Каледония и Французская Полинезия. Как объяснил Бисеп, четыре прежних французских колонии - Гваделупа, Мартиника, Реюньон и Гвиана - были убраны из этого списка после того, как стали "французскими департаментами". В 1946 году за соответствующий "закон о департаментализации" проголосовал парламент страны. Он подчеркнул, что ситуации отличаются на разных французских заморских территориях, но "нас объединяет желание выйти из-под колониального ига, которым является французское господство". Бисеп также отметил, что необходимо "покончить с этой имитацией референдумов, которые Франция организовывала в Новой Каледонии". "Все эти маневры имеют лишь одну цель – помешать канакам (коренному населению архипелага – ред.) получить независимость", - добавил он. В коцне января в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, где в мае прошлого года проходили масштабные протесты сторонников независимости от Франции, был создан "Международный фронт деколонизации". Его основали двенадцать движений за независимость от заморских территорий Франции, среди них – "Фронт освобождения Канаков" Новой Каледонии, "Союз освобождения Гваделупы", "Движение за деколонизацию и социальное освобождение" Французской Гвианы, "Партия освобождения Мартиники" и партия из Французской Полинезии "Служить народу". Ко фронту также присоединился политической союз "Нация Корсики" и представители двух заморских территорий Нидерландов: Бонайре и Синт-Мартен.

https://ria.ru/20250126/dekolonizatsiya-1995568648.html

https://ria.ru/20240820/obvinenie-1967408568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, новая каледония, французская полинезия, оон