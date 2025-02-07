https://ria.ru/20250207/frantsiya-1997867413.html
Во Франции раскритиковали политику Парижа на заморских территориях
Во Франции раскритиковали политику Парижа на заморских территориях - РИА Новости, 07.02.2025
Во Франции раскритиковали политику Парижа на заморских территориях
Франция продолжает проводить колониальную политику на своих заморских территориях и замалчивает ее в то время, как население нищает, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T04:21:00+03:00
2025-02-07T04:21:00+03:00
2025-02-07T04:21:00+03:00
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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Франция продолжает проводить колониальную политику на своих заморских территориях и замалчивает ее в то время, как население нищает, заявил РИА Новости Жан-Жакоб Бисеп, лидер партии "Народный союз освобождения Гваделупы" (UPLG), по инициативе которой был создан "Международный фронт деколонизации". "Мы создали этот фронт, чтобы рассказать всему миру о том, что происходит во французских колониях. Францию представляют, как государство прав человека, но мы не видим никаких прав человека. Все, что мы видим, - это империалистическое государство, которое навязывает другим народам, колонизированным ею, в односторонней манере ее способ управления и то, как мы должны самоопределяться, ее манеру мироустройства, которая не совпадает с нашим видением", - сказал Бисеп. По его словам, за последние десятилетия экономическая ситуация на всех заморских территориях значительно ухудшилась. "Эта колониальная система до сих пор базируется на принципе эксклюзивности этих колоний. Наша модель агроэкспорта ориентирована не на покрытие потребностей потребителей на нашей территории, это экономика ренты, которая работает исключительно на пользу государства-колонизатора", - сказал он. Согласно Бисепу, "убивая все экономические инициативы на нашей территории, Франция поддерживает свой контроль", не желая инвестировать ни в возобновляемые источники энергии, ни в сельское хозяйство. "Всё производство, все, что существовало на этой земле, было подорвано французской колониальной системой. Вся промышленность была задушена французским законами и французской администрацией. Эти территории стали ещё более зависимыми, чем они были раньше", - сказал он. Бисеп привел в пример продажу геотермальной станции Гваделупы Bouillante американской компании Ormat Technologies в 2016 году, что лишило остров энергетической независимости. "Отсутствие развития поддерживается, это политическая стратегия во Франции, чтобы поддержать колониальную модель. В энергетическом плане Гваделупа может быть полностью независимой, у нас есть океан, у нас есть геотермальные станции, солнечная энергия. Но нет никакого интереса в том, чтобы эти территории имели продовольственную независимость, так как это подвергнет риску колониальную систему", - заключил он. В конце января в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, где в мае прошлого года проходили масштабные протесты сторонников независимости от Франции, был создан "Международный фронт деколонизации". Его основали двенадцать движений за независимость от заморских территорий Франции, среди них – "Фронт освобождения Канаков" Новой Каледонии, "Союз освобождения Гваделупы", "Движение за деколонизацию и социальное освобождение" Французской Гвианы, "Партия освобождения Мартиники" и партия из Французской Полинезии "Служить народу". Ко фронту также присоединился политической союз "Нация Корсики" и представители двух заморских территорий Нидерландов: Бонайре и Синт-Мартен.
https://ria.ru/20250207/frantsiya-1997864160.html
https://ria.ru/20250126/dekolonizatsiya-1995568648.html
https://ria.ru/20240820/obvinenie-1967408568.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, новая каледония, гваделупа, париж
В мире, Франция, Новая Каледония, Гваделупа, Париж
Во Франции раскритиковали политику Парижа на заморских территориях
Политик Бисеп: Франция продолжает проводить колониальную политику
ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Франция продолжает проводить колониальную политику на своих заморских территориях и замалчивает ее в то время, как население нищает, заявил РИА Новости Жан-Жакоб Бисеп, лидер партии "Народный союз освобождения Гваделупы" (UPLG), по инициативе которой был создан "Международный фронт деколонизации".
"Мы создали этот фронт, чтобы рассказать всему миру о том, что происходит во французских колониях. Францию
представляют, как государство прав человека, но мы не видим никаких прав человека. Все, что мы видим, - это империалистическое государство, которое навязывает другим народам, колонизированным ею, в односторонней манере ее способ управления и то, как мы должны самоопределяться, ее манеру мироустройства, которая не совпадает с нашим видением", - сказал Бисеп.
По его словам, за последние десятилетия экономическая ситуация на всех заморских территориях значительно ухудшилась.
"Эта колониальная система до сих пор базируется на принципе эксклюзивности этих колоний. Наша модель агроэкспорта ориентирована не на покрытие потребностей потребителей на нашей территории, это экономика ренты, которая работает исключительно на пользу государства-колонизатора", - сказал он.
Согласно Бисепу, "убивая все экономические инициативы на нашей территории, Франция поддерживает свой контроль", не желая инвестировать ни в возобновляемые источники энергии, ни в сельское хозяйство.
"Всё производство, все, что существовало на этой земле, было подорвано французской колониальной системой. Вся промышленность была задушена французским законами и французской администрацией. Эти территории стали ещё более зависимыми, чем они были раньше", - сказал он.
Бисеп привел в пример продажу геотермальной станции Гваделупы
Bouillante американской компании Ormat Technologies в 2016 году, что лишило остров энергетической независимости.
"Отсутствие развития поддерживается, это политическая стратегия во Франции, чтобы поддержать колониальную модель. В энергетическом плане Гваделупа может быть полностью независимой, у нас есть океан, у нас есть геотермальные станции, солнечная энергия. Но нет никакого интереса в том, чтобы эти территории имели продовольственную независимость, так как это подвергнет риску колониальную систему", - заключил он.
В конце января в Новой Каледонии
, французской заморской территории в Тихом океане
, где в мае прошлого года проходили масштабные протесты сторонников независимости от Франции, был создан "Международный фронт деколонизации". Его основали двенадцать движений за независимость от заморских территорий Франции, среди них – "Фронт освобождения Канаков" Новой Каледонии, "Союз освобождения Гваделупы", "Движение за деколонизацию и социальное освобождение" Французской Гвианы
, "Партия освобождения Мартиники" и партия из Французской Полинезии
"Служить народу". Ко фронту также присоединился политической союз "Нация Корсики" и представители двух заморских территорий Нидерландов
: Бонайре и Синт-Мартен.