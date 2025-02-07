https://ria.ru/20250207/frantsiya-1997864160.html
Французский политик предрек революцию на заморских территориях
Французский политик предрек революцию на заморских территориях - РИА Новости, 07.02.2025
Французский политик предрек революцию на заморских территориях
Францию ждут все больше жестких протестов на заморских территориях, так как Париж продолжает относиться к ним как к колониям, протесты будут все более... РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T03:39:00+03:00
2025-02-07T03:39:00+03:00
2025-02-07T03:39:00+03:00
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ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Францию ждут все больше жестких протестов на заморских территориях, так как Париж продолжает относиться к ним как к колониям, протесты будут все более скоординированы и перерастут в революцию, заявил РИА Новости Жан-Жакоб Бисеп, лидер партии "Народный союз освобождения Гваделупы" (UPLG), по инициативе которой был создан "Международный фронт деколонизации". "Очевидно, будет все больше и больше манифестаций. Колониальная система — это система угнетения, и в такой системе люди чувствуют, что их не слушают, и хотят восстать. Так что в этом нет сомнений. На данный момент это эпизодические восстания на каждой отдельно взятой территории, они не скоординированы. Но настанет время, когда все эти движения будут скоординированы, и тогда речь пойдет о настоящей революции, которая охватит все французские заморские территории, которые сегодня колонизированы", - сказал политик. В 2024 году множество французских заморских территорий охватили протесты. Погромы в Новой Каледонии, организованные сторонниками независимости, унесли жизни 14 человек. Франция была вынуждена отправить военных на Мартинику, где начались протесты против дороговизны жизни. Впервые за 65 лет туда были направлены французские спецотряды по подавлению протестов (CRS). Бисеп отметил, что задача созданного "Фронта деколонизации", в том числе, в том, чтобы донести до мировой общественности, что "речь идет не только об эпизодических кризисах". "На этих территориях будет настоящая революция, настоящие требования независимости, требования положить конец колониальным системам. Гваделупа являлась колонией Франции в течение четырехсот лет, вы можете себе представить? Это слишком долго, и сегодня настал час положить конец колониальным системам, где бы они ни существовали. В XXI веке более невозможно это принять", - заключил политик. В конце января в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане, где в мае прошлого года проходили масштабные протесты сторонников независимости от Франции, был создан "Международный фронт деколонизации". Его основали двенадцать движений за независимость от заморских территорий Франции, среди них – "Фронт освобождения Канаков" Новой Каледонии, "Союз освобождения Гваделупы", "Движение за деколонизацию и социальное освобождение" Французской Гвианы, "Партия освобождения Мартиники" и партия из Французской Полинезии "Служить народу". Ко фронту также присоединился политической союз "Нация Корсики" и представители двух заморских территорий Нидерландов: Бонайре и Синт-Мартен.
https://ria.ru/20250207/gvadelupa-1997860182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, новая каледония, париж
В мире, Франция, Новая Каледония, Париж
Французский политик предрек революцию на заморских территориях
Политик Бисеп: протесты на заморских территориях Франции перейдут в революцию
ПАРИЖ, 7 фев – РИА Новости. Францию ждут все больше жестких протестов на заморских территориях, так как Париж продолжает относиться к ним как к колониям, протесты будут все более скоординированы и перерастут в революцию, заявил РИА Новости Жан-Жакоб Бисеп, лидер партии "Народный союз освобождения Гваделупы" (UPLG), по инициативе которой был создан "Международный фронт деколонизации".
"Очевидно, будет все больше и больше манифестаций. Колониальная система — это система угнетения, и в такой системе люди чувствуют, что их не слушают, и хотят восстать. Так что в этом нет сомнений. На данный момент это эпизодические восстания на каждой отдельно взятой территории, они не скоординированы. Но настанет время, когда все эти движения будут скоординированы, и тогда речь пойдет о настоящей революции, которая охватит все французские заморские территории, которые сегодня колонизированы", - сказал политик.
В 2024 году множество французских заморских территорий охватили протесты. Погромы в Новой Каледонии
, организованные сторонниками независимости, унесли жизни 14 человек. Франция
была вынуждена отправить военных на Мартинику
, где начались протесты против дороговизны жизни. Впервые за 65 лет туда были направлены французские спецотряды по подавлению протестов (CRS).
Бисеп отметил, что задача созданного "Фронта деколонизации", в том числе, в том, чтобы донести до мировой общественности, что "речь идет не только об эпизодических кризисах".
"На этих территориях будет настоящая революция, настоящие требования независимости, требования положить конец колониальным системам. Гваделупа
являлась колонией Франции в течение четырехсот лет, вы можете себе представить? Это слишком долго, и сегодня настал час положить конец колониальным системам, где бы они ни существовали. В XXI веке более невозможно это принять", - заключил политик.
В конце января в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане
, где в мае прошлого года проходили масштабные протесты сторонников независимости от Франции, был создан "Международный фронт деколонизации". Его основали двенадцать движений за независимость от заморских территорий Франции, среди них – "Фронт освобождения Канаков" Новой Каледонии, "Союз освобождения Гваделупы", "Движение за деколонизацию и социальное освобождение" Французской Гвианы
, "Партия освобождения Мартиники" и партия из Французской Полинезии
"Служить народу". Ко фронту также присоединился политической союз "Нация Корсики" и представители двух заморских территорий Нидерландов
: Бонайре и Синт-Мартен.