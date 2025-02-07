https://ria.ru/20250207/finlandiya-1997876475.html

Посольство России в Хельсинки повысило внимание к безопасности

Посольство России в Хельсинки повысило внимание к безопасности - РИА Новости, 07.02.2025

Посольство России в Хельсинки повысило внимание к безопасности

Посольство России в Хельсинки повысило внимание к вопросам безопасности из-за конфронтационного курса Финляндии в отношениях с РФ, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T07:22:00+03:00

2025-02-07T07:22:00+03:00

2025-02-07T07:22:00+03:00

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посольство России в Хельсинки повысило внимание к вопросам безопасности из-за конфронтационного курса Финляндии в отношениях с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "С момента перехода Финляндии к конфронтационному курсу в отношениях с Россией уделяем вопросам безопасности посольства повышенное внимание. Каких-либо серьезных провокаций в отношении наших сотрудников в последние годы зафиксировано не было", - сказал посол. Глава дипмиссии добавил, что любое иностранное посольство всегда является объектом интереса местных спецслужб. "Посольство России в Финляндии в этом плане исключением не является. Для дипломатов это часть профессионального риска и одно из особых условий нашей работы. По понятным причинам публично обсуждать эту тему не принято", - отметил дипломат. Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.

https://ria.ru/20250207/finljandija-1997874901.html

https://ria.ru/20250206/finljandija-1997823085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, финляндия, москва, павел кузнецов, нато, хельсинки, в мире