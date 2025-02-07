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Посольство России в Хельсинки повысило внимание к безопасности - РИА Новости, 07.02.2025
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07:22 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/finlandiya-1997876475.html
Посольство России в Хельсинки повысило внимание к безопасности
Посольство России в Хельсинки повысило внимание к безопасности - РИА Новости, 07.02.2025
Посольство России в Хельсинки повысило внимание к безопасности
Посольство России в Хельсинки повысило внимание к вопросам безопасности из-за конфронтационного курса Финляндии в отношениях с РФ, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T07:22:00+03:00
2025-02-07T07:22:00+03:00
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финляндия
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посольство России в Хельсинки повысило внимание к вопросам безопасности из-за конфронтационного курса Финляндии в отношениях с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов. "С момента перехода Финляндии к конфронтационному курсу в отношениях с Россией уделяем вопросам безопасности посольства повышенное внимание. Каких-либо серьезных провокаций в отношении наших сотрудников в последние годы зафиксировано не было", - сказал посол. Глава дипмиссии добавил, что любое иностранное посольство всегда является объектом интереса местных спецслужб. "Посольство России в Финляндии в этом плане исключением не является. Для дипломатов это часть профессионального риска и одно из особых условий нашей работы. По понятным причинам публично обсуждать эту тему не принято", - отметил дипломат. Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
https://ria.ru/20250207/finljandija-1997874901.html
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россия, финляндия, москва, павел кузнецов, нато, хельсинки, в мире
Россия, Финляндия, Москва, Павел Кузнецов, НАТО, Хельсинки, В мире
Посольство России в Хельсинки повысило внимание к безопасности

Посол Кузнецов: посольство России в Хельсинки повысило внимание к безопасности

© Фото : Посольство Российской Федерации в ФинляндииЗдание Посольства Российской Федерации в Финляндии
Здание Посольства Российской Федерации в Финляндии - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Финляндии
Здание Посольства Российской Федерации в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Посольство России в Хельсинки повысило внимание к вопросам безопасности из-за конфронтационного курса Финляндии в отношениях с РФ, заявил в интервью РИА Новости посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
"С момента перехода Финляндии к конфронтационному курсу в отношениях с Россией уделяем вопросам безопасности посольства повышенное внимание. Каких-либо серьезных провокаций в отношении наших сотрудников в последние годы зафиксировано не было", - сказал посол.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Российские дипломаты в Финляндии находятся под давлением
06:54
Глава дипмиссии добавил, что любое иностранное посольство всегда является объектом интереса местных спецслужб.
"Посольство России в Финляндии в этом плане исключением не является. Для дипломатов это часть профессионального риска и одно из особых условий нашей работы. По понятным причинам публично обсуждать эту тему не принято", - отметил дипломат.
Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
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РоссияФинляндияМоскваПавел КузнецовНАТОХельсинкиВ мире
 
 
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