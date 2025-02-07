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В Бурятии нашли тела двух утонувших в Байкале рыбаков - РИА Новости, 07.02.2025
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09:21 07.02.2025 (обновлено: 09:35 07.02.2025)
https://ria.ru/20250207/buryatiya-1997887258.html
В Бурятии нашли тела двух утонувших в Байкале рыбаков
В Бурятии нашли тела двух утонувших в Байкале рыбаков - РИА Новости, 07.02.2025
В Бурятии нашли тела двух утонувших в Байкале рыбаков
В Бурятии обнаружили тела двух утонувших в Байкале рыбаков, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:21:00+03:00
2025-02-07T09:35:00+03:00
происшествия
байкал
россия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 7 фев – РИА Новости. В Бурятии обнаружили тела двух утонувших в Байкале рыбаков, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Четвертого февраля в Бурятии двое мужчин выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе села Максимиха и пропали. Спасатели обследовали 20 километров береговой линии и съезды на лед от Максимихи в сторону Улан-Удэ, а также 3 километра вглубь акватории озера. Накануне спасателями было обнаружено место провала автомобиля, предположительно, принадлежащего пропавшим рыбакам. "Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью подводной камеры обнаружили авто на 7-метровой глубине вблизи Максимихи. В 3 метрах от машины подо льдом при погружении водолазы нашли тела двух рыбаков", - говорится в сообщении. По данным ведомства, вероятно, мужчины смогли покинуть автомобиль после того, как он провалился, но не сумели выбраться из-под льда.
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байкал
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происшествия, байкал, россия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Россия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии нашли тела двух утонувших в Байкале рыбаков

МЧС: в Бурятии нашли тела двух утонувших в Байкале рыбаков

© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС России на месте обнаружения тел утонувших в Байкале рыбаков
Сотрудники МЧС России на месте обнаружения тел утонувших в Байкале рыбаков - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Фото : МЧС России
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УЛАН-УДЭ, 7 фев – РИА Новости. В Бурятии обнаружили тела двух утонувших в Байкале рыбаков, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
Четвертого февраля в Бурятии двое мужчин выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе села Максимиха и пропали. Спасатели обследовали 20 километров береговой линии и съезды на лед от Максимихи в сторону Улан-Удэ, а также 3 километра вглубь акватории озера. Накануне спасателями было обнаружено место провала автомобиля, предположительно, принадлежащего пропавшим рыбакам.
"Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью подводной камеры обнаружили авто на 7-метровой глубине вблизи Максимихи. В 3 метрах от машины подо льдом при погружении водолазы нашли тела двух рыбаков", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, вероятно, мужчины смогли покинуть автомобиль после того, как он провалился, но не сумели выбраться из-под льда.
Спасатели эвакуируют рыбаков со льдины в Санкт-Петербурге. 2 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков со льда Финского залива
2 февраля, 15:29
 
ПроисшествияБайкалРоссияУлан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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