https://ria.ru/20250207/buryatiya-1997887258.html

В Бурятии нашли тела двух утонувших в Байкале рыбаков

В Бурятии нашли тела двух утонувших в Байкале рыбаков - РИА Новости, 07.02.2025

В Бурятии нашли тела двух утонувших в Байкале рыбаков

В Бурятии обнаружили тела двух утонувших в Байкале рыбаков, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2025

2025-02-07T09:21:00+03:00

2025-02-07T09:21:00+03:00

2025-02-07T09:35:00+03:00

происшествия

байкал

россия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 7 фев – РИА Новости. В Бурятии обнаружили тела двух утонувших в Байкале рыбаков, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Четвертого февраля в Бурятии двое мужчин выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе села Максимиха и пропали. Спасатели обследовали 20 километров береговой линии и съезды на лед от Максимихи в сторону Улан-Удэ, а также 3 километра вглубь акватории озера. Накануне спасателями было обнаружено место провала автомобиля, предположительно, принадлежащего пропавшим рыбакам. "Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью подводной камеры обнаружили авто на 7-метровой глубине вблизи Максимихи. В 3 метрах от машины подо льдом при погружении водолазы нашли тела двух рыбаков", - говорится в сообщении. По данным ведомства, вероятно, мужчины смогли покинуть автомобиль после того, как он провалился, но не сумели выбраться из-под льда.

https://ria.ru/20250202/rybaki-1996897668.html

байкал

россия

улан-удэ

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происшествия, байкал, россия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)