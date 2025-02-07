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В Бурятии нашли тела двух утонувших в Байкале рыбаков
В Бурятии нашли тела двух утонувших в Байкале рыбаков - РИА Новости, 07.02.2025
В Бурятии нашли тела двух утонувших в Байкале рыбаков
В Бурятии обнаружили тела двух утонувших в Байкале рыбаков, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:21:00+03:00
2025-02-07T09:21:00+03:00
2025-02-07T09:35:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 7 фев – РИА Новости. В Бурятии обнаружили тела двух утонувших в Байкале рыбаков, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Четвертого февраля в Бурятии двое мужчин выехали на рыбалку на озеро Байкал в районе села Максимиха и пропали. Спасатели обследовали 20 километров береговой линии и съезды на лед от Максимихи в сторону Улан-Удэ, а также 3 километра вглубь акватории озера. Накануне спасателями было обнаружено место провала автомобиля, предположительно, принадлежащего пропавшим рыбакам. "Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью подводной камеры обнаружили авто на 7-метровой глубине вблизи Максимихи. В 3 метрах от машины подо льдом при погружении водолазы нашли тела двух рыбаков", - говорится в сообщении. По данным ведомства, вероятно, мужчины смогли покинуть автомобиль после того, как он провалился, но не сумели выбраться из-под льда.
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происшествия, байкал, россия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Россия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии нашли тела двух утонувших в Байкале рыбаков
МЧС: в Бурятии нашли тела двух утонувших в Байкале рыбаков