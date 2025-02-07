https://ria.ru/20250207/abkhaziya-1997884222.html
В Абхазии отменили веерные отключения света
В Абхазии отменили веерные отключения света - РИА Новости, 07.02.2025
В Абхазии отменили веерные отключения света
Веерные отключения света в Абхазии отменены на фоне договоренности о поставке электричества из РФ, сообщает "Черноморэнерго". РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:02:00+03:00
2025-02-07T09:02:00+03:00
2025-02-07T09:02:00+03:00
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СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Веерные отключения света в Абхазии отменены на фоне договоренности о поставке электричества из РФ, сообщает "Черноморэнерго". "Все ограничения на поставку электроэнергии в стране сняты. Энергосистема республики функционирует в штатом режиме", - говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании. Ранее сообщалось, что в четверг на встрече известного политического деятеля Абхазии Бадры Гунбы с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком была достигнута договоренность о том, Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить полные поставки в республику. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из- за высокого потребления света. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия импортирует ее из РФ.
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абхазия, россия, александр новак, транзит газа через украину, в мире
Абхазия, Россия, Александр Новак, транзит газа через Украину, В мире
В Абхазии отменили веерные отключения света
В Абхазии отменили отключения света после договоренности о поставках из России