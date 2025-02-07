Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии отменили веерные отключения света - РИА Новости, 07.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 07.02.2025
https://ria.ru/20250207/abkhaziya-1997884222.html
В Абхазии отменили веерные отключения света
В Абхазии отменили веерные отключения света - РИА Новости, 07.02.2025
В Абхазии отменили веерные отключения света
Веерные отключения света в Абхазии отменены на фоне договоренности о поставке электричества из РФ, сообщает "Черноморэнерго". РИА Новости, 07.02.2025
2025-02-07T09:02:00+03:00
2025-02-07T09:02:00+03:00
абхазия
россия
александр новак
транзит газа через украину
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_9c051f592bb7829dc45db63445f83ada.jpg
СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Веерные отключения света в Абхазии отменены на фоне договоренности о поставке электричества из РФ, сообщает "Черноморэнерго". "Все ограничения на поставку электроэнергии в стране сняты. Энергосистема республики функционирует в штатом режиме", - говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании. Ранее сообщалось, что в четверг на встрече известного политического деятеля Абхазии Бадры Гунбы с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком была достигнута договоренность о том, Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить полные поставки в республику. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из- за высокого потребления света. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия импортирует ее из РФ.
https://ria.ru/20250206/rossija-1997816083.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988605213_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_b19c888753ac3e7b6cb3d24ac6a947f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, россия, александр новак, транзит газа через украину, в мире
Абхазия, Россия, Александр Новак, транзит газа через Украину, В мире
В Абхазии отменили веерные отключения света

В Абхазии отменили отключения света после договоренности о поставках из России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СУХУМ, 7 фев - РИА Новости. Веерные отключения света в Абхазии отменены на фоне договоренности о поставке электричества из РФ, сообщает "Черноморэнерго".
"Все ограничения на поставку электроэнергии в стране сняты. Энергосистема республики функционирует в штатом режиме", - говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.
Ранее сообщалось, что в четверг на встрече известного политического деятеля Абхазии Бадры Гунбы с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком была достигнута договоренность о том, Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить полные поставки в республику.
Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из- за высокого потребления света. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия импортирует ее из РФ.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Россия пообещала Абхазии помочь восстановить мемориалы героям ВОВ
Вчера, 18:36
 
АбхазияРоссияАлександр Новактранзит газа через УкраинуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала