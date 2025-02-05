https://ria.ru/20250205/zaderzhanie-1997425664.html

В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении мужчины

В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении мужчины - РИА Новости, 05.02.2025

В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении мужчины

В Подмосковье задержаны подозреваемые, устроившие стрельбу из травмата и похитившие мужчину на Кастанаевской улице в Москве, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T07:00:00+03:00

2025-02-05T07:00:00+03:00

2025-02-05T11:20:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Подмосковье задержаны подозреваемые, устроившие стрельбу из травмата и похитившие мужчину на Кастанаевской улице в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ. Ранее пресс-служба московского главка МВД РФ сообщала, что во вторник вечером в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. Прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по факту похищения мужчины, которого насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. "В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по Москве и ОУР УВД по ЗАО на территории Московской области были задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице", - говорится в сообщении. Отмечается, что, предварительно, установлена причина конфликта: разногласия при продаже транспортного средства. Ведомство добавило, что в результате этого злоумышленники применили травматическое оружие, после чего насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия. Позднее они высадили его из автомашины и скрылись, жизни потерпевшего ничего не угрожает. "В ближайшее время задержанные, 1998 и 2001 года рождения, будут доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в столичном ГУМВД.

https://ria.ru/20250120/lenoblast-1994584470.html

https://ria.ru/20241127/strelba-1986116976.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемых в похищении человека и стрельбе на западе Москвы Задержание подозреваемых в похищении человека и стрельбе на западе Москвы 2025-02-05T07:00 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)