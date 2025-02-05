В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении мужчины
В Подмосковье задержали подозреваемых в стрельбе из травмата и похищении мужчины
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Подмосковье задержаны подозреваемые, устроившие стрельбу из травмата и похитившие мужчину на Кастанаевской улице в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Ранее пресс-служба московского главка МВД РФ сообщала, что во вторник вечером в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. Прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по факту похищения мужчины, которого насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
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"В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по Москве и ОУР УВД по ЗАО на территории Московской области были задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, установлена причина конфликта: разногласия при продаже транспортного средства. Ведомство добавило, что в результате этого злоумышленники применили травматическое оружие, после чего насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия. Позднее они высадили его из автомашины и скрылись, жизни потерпевшего ничего не угрожает.
"В ближайшее время задержанные, 1998 и 2001 года рождения, будут доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в столичном ГУМВД.
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