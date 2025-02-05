Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении мужчины - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 05.02.2025 (обновлено: 11:20 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/zaderzhanie-1997425664.html
В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении мужчины
В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении мужчины - РИА Новости, 05.02.2025
В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении мужчины
В Подмосковье задержаны подозреваемые, устроившие стрельбу из травмата и похитившие мужчину на Кастанаевской улице в Москве, сообщается на сайте столичного... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:00:00+03:00
2025-02-05T11:20:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997459132_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_34ed06280dab0a25a319e0e97bdc697f.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Подмосковье задержаны подозреваемые, устроившие стрельбу из травмата и похитившие мужчину на Кастанаевской улице в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ. Ранее пресс-служба московского главка МВД РФ сообщала, что во вторник вечером в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. Прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по факту похищения мужчины, которого насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. "В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по Москве и ОУР УВД по ЗАО на территории Московской области были задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице", - говорится в сообщении. Отмечается, что, предварительно, установлена причина конфликта: разногласия при продаже транспортного средства. Ведомство добавило, что в результате этого злоумышленники применили травматическое оружие, после чего насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия. Позднее они высадили его из автомашины и скрылись, жизни потерпевшего ничего не угрожает. "В ближайшее время задержанные, 1998 и 2001 года рождения, будут доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в столичном ГУМВД.
https://ria.ru/20250120/lenoblast-1994584470.html
https://ria.ru/20241127/strelba-1986116976.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание подозреваемых в похищении человека и стрельбе на западе Москвы
Задержание подозреваемых в похищении человека и стрельбе на западе Москвы
2025-02-05T07:00
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997459132_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f8d7276034735b5c2a2e0d33e218ccb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении мужчины

В Подмосковье задержали подозреваемых в стрельбе из травмата и похищении мужчины

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Подмосковье задержаны подозреваемые, устроившие стрельбу из травмата и похитившие мужчину на Кастанаевской улице в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Ранее пресс-служба московского главка МВД РФ сообщала, что во вторник вечером в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. Прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия, в результате которого водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по факту похищения мужчины, которого насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.
Сотрудник полиции на улице - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
При стрельбе в Ленинградской области пострадали четыре человека
20 января, 12:02
"В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по Москве и ОУР УВД по ЗАО на территории Московской области были задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, установлена причина конфликта: разногласия при продаже транспортного средства. Ведомство добавило, что в результате этого злоумышленники применили травматическое оружие, после чего насильно посадили потерпевшего в автомобиль и скрылись с места происшествия. Позднее они высадили его из автомашины и скрылись, жизни потерпевшего ничего не угрожает.
"В ближайшее время задержанные, 1998 и 2001 года рождения, будут доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - заключили в столичном ГУМВД.
Инцидент со стрельбой из травматического оружия в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В полиции раскрыли детали стрельбы в центре Москвы
27 ноября 2024, 23:14
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала