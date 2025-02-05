https://ria.ru/20250205/vzryvy-1997415743.html

В Харькове прогремели два взрыва

В Харькове прогремели два взрыва - РИА Новости, 05.02.2025

В Харькове прогремели два взрыва

Два взрыва прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:52:00+03:00

2025-02-05T03:52:00+03:00

2025-02-05T03:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

россия

харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483762_0:135:1280:855_1920x0_80_0_0_09a02c345cc10c8ba706bf9fc14390f8.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Два взрыва прогремели в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов. "В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении "Общественного". Спустя несколько минут телеканал сообщил, что в городе прогремел второй взрыв. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 3.37 мск в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины