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ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске - РИА Новости, 05.02.2025
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07:07 05.02.2025 (обновлено: 14:25 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997426299.html
ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске
ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске - РИА Новости, 05.02.2025
ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске
ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске и не дают сдвинуться противнику, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:07:00+03:00
2025-02-05T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске и не дают сдвинуться противнику, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Волчанское направление в этом отношении остается менее динамичным. Но и у этого, думаю, вполне логичное объяснение. Наши ребята удерживают там ранее занятые позиции и не дают противнику сдвинуться", — сказал Ганчев.
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волчанск
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волчанск, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске

Ганчев: ВС России не дают противнику сдвинуться в Волчанске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Курской области
Военнослужащие ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС России в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске и не дают сдвинуться противнику, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Волчанское направление в этом отношении остается менее динамичным. Но и у этого, думаю, вполне логичное объяснение. Наши ребята удерживают там ранее занятые позиции и не дают противнику сдвинуться", — сказал Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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