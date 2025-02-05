https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997426299.html

ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске

ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске - РИА Новости, 05.02.2025

ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске

ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске и не дают сдвинуться противнику, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T07:07:00+03:00

2025-02-05T07:07:00+03:00

2025-02-05T14:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске и не дают сдвинуться противнику, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Волчанское направление в этом отношении остается менее динамичным. Но и у этого, думаю, вполне логичное объяснение. Наши ребята удерживают там ранее занятые позиции и не дают противнику сдвинуться", — сказал Ганчев.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

волчанск

харьковская область

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Дарья Буймова

волчанск, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность