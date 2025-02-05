https://ria.ru/20250205/spetsoperatsiya-1997426299.html
ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске
ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске - РИА Новости, 05.02.2025
ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске
ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске и не дают сдвинуться противнику, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:07:00+03:00
2025-02-05T07:07:00+03:00
2025-02-05T14:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске и не дают сдвинуться противнику, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Волчанское направление в этом отношении остается менее динамичным. Но и у этого, думаю, вполне логичное объяснение. Наши ребята удерживают там ранее занятые позиции и не дают противнику сдвинуться", — сказал Ганчев.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волчанск, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России продолжают удерживать позиции в Волчанске
Ганчев: ВС России не дают противнику сдвинуться в Волчанске