https://ria.ru/20250205/pozhar-1997573429.html

В Люберцах загорелись более 30 машин

В Люберцах загорелись более 30 машин - РИА Новости, 05.02.2025

В Люберцах загорелись более 30 машин

Больше трех десятков автомобилей загорелись на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:40:00+03:00

2025-02-05T17:40:00+03:00

2025-02-05T18:31:00+03:00

происшествия

люберцы

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Больше трех десятков автомобилей загорелись на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На стоянке неэксплуатируемых машин в селе Верхнее Мячково городского округа Люберцы вспыхнули более 30 автомобилей, в том числе два автобуса", — сказал он.По словам собеседника агентства, площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров.В 16:29 открытое горение ликвидировали.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС, к тушению привлекались 25 человек и пять единиц техники.Позже в администрации городского округа РИА Новости уточнили, что на стоянке на Взлетной улице сгорело около 50 списанных автобусов. Всего там находилось около 300 таких машин. При пожаре никто не пострадал.

https://ria.ru/20250204/pozhar-1997238479.html

люберцы

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происшествия, люберцы