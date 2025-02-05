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В Люберцах загорелись более 30 машин - РИА Новости, 05.02.2025
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17:40 05.02.2025 (обновлено: 18:31 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/pozhar-1997573429.html
В Люберцах загорелись более 30 машин
В Люберцах загорелись более 30 машин - РИА Новости, 05.02.2025
В Люберцах загорелись более 30 машин
Больше трех десятков автомобилей загорелись на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:40:00+03:00
2025-02-05T18:31:00+03:00
происшествия
люберцы
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Больше трех десятков автомобилей загорелись на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На стоянке неэксплуатируемых машин в селе Верхнее Мячково городского округа Люберцы вспыхнули более 30 автомобилей, в том числе два автобуса", — сказал он.По словам собеседника агентства, площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров.В 16:29 открытое горение ликвидировали.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС, к тушению привлекались 25 человек и пять единиц техники.Позже в администрации городского округа РИА Новости уточнили, что на стоянке на Взлетной улице сгорело около 50 списанных автобусов. Всего там находилось около 300 таких машин. При пожаре никто не пострадал.
https://ria.ru/20250204/pozhar-1997238479.html
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происшествия, люберцы
Происшествия, Люберцы
В Люберцах загорелись более 30 машин

В Люберцах загорелось более 30 машин на стоянке неэксплуатируемых авто

© Фото : соцсетиПожар на стоянке неэксплуатируемых авто в Люберцах
Пожар на стоянке неэксплуатируемых авто в Люберцах - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : соцсети
Пожар на стоянке неэксплуатируемых авто в Люберцах
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Больше трех десятков автомобилей загорелись на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На стоянке неэксплуатируемых машин в селе Верхнее Мячково городского округа Люберцы вспыхнули более 30 автомобилей, в том числе два автобуса", — сказал он.
По словам собеседника агентства, площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров.
В 16:29 открытое горение ликвидировали.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС, к тушению привлекались 25 человек и пять единиц техники.
Позже в администрации городского округа РИА Новости уточнили, что на стоянке на Взлетной улице сгорело около 50 списанных автобусов. Всего там находилось около 300 таких машин. При пожаре никто не пострадал.
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ПроисшествияЛюберцы
 
 
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