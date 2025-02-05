https://ria.ru/20250205/pozhar-1997573429.html
В Люберцах загорелись более 30 машин
В Люберцах загорелись более 30 машин - РИА Новости, 05.02.2025
В Люберцах загорелись более 30 машин
Больше трех десятков автомобилей загорелись на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:40:00+03:00
2025-02-05T17:40:00+03:00
2025-02-05T18:31:00+03:00
происшествия
люберцы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997573542_0:438:960:978_1920x0_80_0_0_be14b63ba1948474bede5258fe586162.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Больше трех десятков автомобилей загорелись на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На стоянке неэксплуатируемых машин в селе Верхнее Мячково городского округа Люберцы вспыхнули более 30 автомобилей, в том числе два автобуса", — сказал он.По словам собеседника агентства, площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров.В 16:29 открытое горение ликвидировали.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС, к тушению привлекались 25 человек и пять единиц техники.Позже в администрации городского округа РИА Новости уточнили, что на стоянке на Взлетной улице сгорело около 50 списанных автобусов. Всего там находилось около 300 таких машин. При пожаре никто не пострадал.
https://ria.ru/20250204/pozhar-1997238479.html
люберцы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997573542_0:457:960:1177_1920x0_80_0_0_fc3bfcde83265cbd717caa54e34f1ecf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы
В Люберцах загорелись более 30 машин
В Люберцах загорелось более 30 машин на стоянке неэксплуатируемых авто
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Больше трех десятков автомобилей загорелись на стоянке неэксплуатируемых машин в подмосковных Люберцах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На стоянке неэксплуатируемых машин в селе Верхнее Мячково городского округа Люберцы
вспыхнули более 30 автомобилей, в том числе два автобуса", — сказал он.
По словам собеседника агентства, площадь пожара составляет порядка 400 квадратных метров.
В 16:29 открытое горение ликвидировали.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС, к тушению привлекались 25 человек и пять единиц техники.
Позже в администрации городского округа РИА Новости уточнили, что на стоянке на Взлетной улице сгорело около 50 списанных автобусов. Всего там находилось около 300 таких машин. При пожаре никто не пострадал.