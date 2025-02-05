Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о последствиях отсутствия договора по ядерному оружию - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 05.02.2025 (обновлено: 06:28 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/oruzhie-1997423665.html
В США рассказали о последствиях отсутствия договора по ядерному оружию
В США рассказали о последствиях отсутствия договора по ядерному оружию - РИА Новости, 05.02.2025
В США рассказали о последствиях отсутствия договора по ядерному оружию
Отсутствие нового соглашения между Россией и США об ограничении стратегических ядерных вооружений может не только привести к росту количества развернутых... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T06:23:00+03:00
2025-02-05T06:28:00+03:00
россия
сша
китай
в мире
сергей лавров
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947578185_12:0:1591:888_1920x0_80_0_0_6aa5754a6c3827506345be5d59d49ffb.jpg
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Отсутствие нового соглашения между Россией и США об ограничении стратегических ядерных вооружений может не только привести к росту количества развернутых боеголовок со стороны обеих стран, но и ускорить наращивание арсенала Китаем, что увеличит глобальный ядерный риск, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл."При отсутствии нового соглашения об ограничении этого смертоносного оружия Соединенные Штаты и Россия могут потенциально существенно нарастить количество развернутых стратегических ядерных боеголовок сверх 1550, разрешенных договором (ДСНВ - ред.), путем размещения дополнительных боеголовок на существующие баллистические ракеты наземного и морского базирования", - заявил он.Кимбалл подчеркнул, что любое наращивание вооружений со стороны Москвы и Вашингтона, "очень вероятно", ускорит наращивание ядерного потенциала со стороны Китая и увеличит глобальный ядерный риск.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
https://ria.ru/20250205/dsnv-1997420681.html
https://ria.ru/20250205/tramp-1997404869.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947578185_209:0:1393:888_1920x0_80_0_0_6813bd471359d27ab5b245f3c485b62b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, китай, в мире, сергей лавров, владимир путин, нато
Россия, США, Китай, В мире, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО
В США рассказали о последствиях отсутствия договора по ядерному оружию

Кимбалл: отсутствие договора России и США по ядерному оружию увеличит риски

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУчения по применению нестратегического ядерного оружия
Учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Отсутствие нового соглашения между Россией и США об ограничении стратегических ядерных вооружений может не только привести к росту количества развернутых боеголовок со стороны обеих стран, но и ускорить наращивание арсенала Китаем, что увеличит глобальный ядерный риск, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
"При отсутствии нового соглашения об ограничении этого смертоносного оружия Соединенные Штаты и Россия могут потенциально существенно нарастить количество развернутых стратегических ядерных боеголовок сверх 1550, разрешенных договором (ДСНВ - ред.), путем размещения дополнительных боеголовок на существующие баллистические ракеты наземного и морского базирования", - заявил он.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Россия и США могут сохранить ограничения ДСНВ, заявил эксперт
05:20
Кимбалл подчеркнул, что любое наращивание вооружений со стороны Москвы и Вашингтона, "очень вероятно", ускорит наращивание ядерного потенциала со стороны Китая и увеличит глобальный ядерный риск.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Трамп заявил, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия
00:32
 
РоссияСШАКитайВ миреСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала