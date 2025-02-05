В США рассказали о последствиях отсутствия договора по ядерному оружию
Кимбалл: отсутствие договора России и США по ядерному оружию увеличит риски
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУчения по применению нестратегического ядерного оружия
Учения по применению нестратегического ядерного оружия. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Отсутствие нового соглашения между Россией и США об ограничении стратегических ядерных вооружений может не только привести к росту количества развернутых боеголовок со стороны обеих стран, но и ускорить наращивание арсенала Китаем, что увеличит глобальный ядерный риск, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
"При отсутствии нового соглашения об ограничении этого смертоносного оружия Соединенные Штаты и Россия могут потенциально существенно нарастить количество развернутых стратегических ядерных боеголовок сверх 1550, разрешенных договором (ДСНВ - ред.), путем размещения дополнительных боеголовок на существующие баллистические ракеты наземного и морского базирования", - заявил он.
Кимбалл подчеркнул, что любое наращивание вооружений со стороны Москвы и Вашингтона, "очень вероятно", ускорит наращивание ядерного потенциала со стороны Китая и увеличит глобальный ядерный риск.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".