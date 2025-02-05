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В Нидерландах заявили о невозможности победить в конфликте с Россией - РИА Новости, 05.02.2025
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18:18 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/niderlandy-1997588486.html
В Нидерландах заявили о невозможности победить в конфликте с Россией
В Нидерландах заявили о невозможности победить в конфликте с Россией - РИА Новости, 05.02.2025
В Нидерландах заявили о невозможности победить в конфликте с Россией
В военном конфликте с Россией невозможно победить, пора заканчивать, заявила в среду нидерландская крайне правая партия "Форум за демократию" (FvD) РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:18:00+03:00
2025-02-05T18:18:00+03:00
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. В военном конфликте с Россией невозможно победить, пора заканчивать, заявила в среду нидерландская крайне правая партия "Форум за демократию" (FvD) "Война с Россией стоит много жизней и денег, и в ней невозможно победить. Пора заканчивать", - говорится в сообщении партии в соцсети Х. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин
В Нидерландах заявили о невозможности победить в конфликте с Россией

Нидерландская партия FvD: в военном конфликте с Россией невозможно победить

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. В военном конфликте с Россией невозможно победить, пора заканчивать, заявила в среду нидерландская крайне правая партия "Форум за демократию" (FvD)
"Война с Россией стоит много жизней и денег, и в ней невозможно победить. Пора заканчивать", - говорится в сообщении партии в соцсети Х.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, однако Киев в октябре 2022 года на законодательном уровне ввел запрет на подобные контакты.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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