https://ria.ru/20250205/medvedchuk-1997403157.html
Медведчук рассказал, как Россия спасает украинский народ
Медведчук рассказал, как Россия спасает украинский народ - РИА Новости, 05.02.2025
Медведчук рассказал, как Россия спасает украинский народ
Россия спасает украинский народ от "нацистского эксперимента", собирая исторические земли и сохраняя их культурную идентичность, заявил председатель совета... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:16:00+03:00
2025-02-05T00:16:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия спасает украинский народ от "нацистского эксперимента", собирая исторические земли и сохраняя их культурную идентичность, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды". По его словам, Украина пытается строить "анти-Россию", где борьба с русским языком и культурой ведет к созданию "страны-концлагеря без будущего". По мнению политика, над этническими украинцами "ставят нацистский эксперимент по превращению их в "супернацию". "В реальности из них создали современных варваров, которыми "цивилизованная империя" воюет с Россией... Чтобы не стать пушечным мясом, украинским гражданам надо вспомнить, кто они по рождению и вере, по культуре и истории, по языку и традициям. Процесс собирания исторических земель Россией... в очередной раз спасает украинский народ, который всегда исторически был частью русского народа", - говорится в публикации.Медведчук добавил, что территории, на которых находится современная Украина, "являются исторически русскими, никакого украинского государства там не было". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997402976.html
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в мире, россия, украина, виктор медведчук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Виктор Медведчук
Медведчук рассказал, как Россия спасает украинский народ
Медведчук: РФ сохраняет культурную идентичность собранных исторических земель
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Россия спасает украинский народ от "нацистского эксперимента", собирая исторические земли и сохраняя их культурную идентичность, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды
".
По его словам, Украина пытается строить "анти-Россию", где борьба с русским языком и культурой ведет к созданию "страны-концлагеря без будущего". По мнению политика, над этническими украинцами "ставят нацистский эксперимент по превращению их в "супернацию".
"В реальности из них создали современных варваров, которыми "цивилизованная империя" воюет с Россией... Чтобы не стать пушечным мясом, украинским гражданам надо вспомнить, кто они по рождению и вере, по культуре и истории, по языку и традициям. Процесс собирания исторических земель Россией... в очередной раз спасает украинский народ, который всегда исторически был частью русского народа", - говорится в публикации.
Медведчук добавил, что территории, на которых находится современная Украина, "являются исторически русскими, никакого украинского государства там не было".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.