Рейтинг@Mail.ru
Медведчук рассказал, как Россия спасает украинский народ - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:16 05.02.2025 (обновлено: 00:17 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/medvedchuk-1997403157.html
Медведчук рассказал, как Россия спасает украинский народ
Медведчук рассказал, как Россия спасает украинский народ - РИА Новости, 05.02.2025
Медведчук рассказал, как Россия спасает украинский народ
Россия спасает украинский народ от "нацистского эксперимента", собирая исторические земли и сохраняя их культурную идентичность, заявил председатель совета... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:16:00+03:00
2025-02-05T00:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
виктор медведчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:247:1716:1212_1920x0_80_0_0_fd6351216eca2f7d7b804de95c56ab24.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия спасает украинский народ от "нацистского эксперимента", собирая исторические земли и сохраняя их культурную идентичность, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды". По его словам, Украина пытается строить "анти-Россию", где борьба с русским языком и культурой ведет к созданию "страны-концлагеря без будущего". По мнению политика, над этническими украинцами "ставят нацистский эксперимент по превращению их в "супернацию". "В реальности из них создали современных варваров, которыми "цивилизованная империя" воюет с Россией... Чтобы не стать пушечным мясом, украинским гражданам надо вспомнить, кто они по рождению и вере, по культуре и истории, по языку и традициям. Процесс собирания исторических земель Россией... в очередной раз спасает украинский народ, который всегда исторически был частью русского народа", - говорится в публикации.Медведчук добавил, что территории, на которых находится современная Украина, "являются исторически русскими, никакого украинского государства там не было". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997402976.html
https://ria.ru/20250205/ukraina-1997402798.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783909235_0:0:1716:1287_1920x0_80_0_0_7d8c18fefbc9f46cc7bf4502201d1f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, виктор медведчук
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Виктор Медведчук
Медведчук рассказал, как Россия спасает украинский народ

Медведчук: РФ сохраняет культурную идентичность собранных исторических земель

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия спасает украинский народ от "нацистского эксперимента", собирая исторические земли и сохраняя их культурную идентичность, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье для "Комсомольской правды".
По его словам, Украина пытается строить "анти-Россию", где борьба с русским языком и культурой ведет к созданию "страны-концлагеря без будущего". По мнению политика, над этническими украинцами "ставят нацистский эксперимент по превращению их в "супернацию".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Зеленский потерял значение в планах Трампа, заявил Медведчук
00:14
"В реальности из них создали современных варваров, которыми "цивилизованная империя" воюет с Россией... Чтобы не стать пушечным мясом, украинским гражданам надо вспомнить, кто они по рождению и вере, по культуре и истории, по языку и традициям. Процесс собирания исторических земель Россией... в очередной раз спасает украинский народ, который всегда исторически был частью русского народа", - говорится в публикации.
Медведчук добавил, что территории, на которых находится современная Украина, "являются исторически русскими, никакого украинского государства там не было".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. Власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Запад видит в украинцах чернорабочих, заявил Медведчук
00:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВиктор Медведчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала