Конгрессмен выдвинет законопроект против Илона Маска
Конгрессмен Покан намерен выдвинуть законопроект против Маска
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск выступает на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск выступает на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Конгрессмен-демократ от американского штата Висконсин Марк Покан планирует выдвинуть законопроект под названием ELON MUSK, который запрещает специальным госслужащим, одним из которых является предприниматель Илон Маск, иметь действующие федеральные контракты.
Название законопроекта представляет собой аббревиатуру, созвучную имени Илона Маска, и переводится как "Прекращение разграбления нашей нации через уменьшение неэтичной государственной клептократии".
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"Сегодня член палаты представителей США Марк Покан объявил о планах по выдвижению законопроекта Eliminate Looting of Our Nation by Mitigating Unethical State Kleptocracy (ELON MUSK). Этот закон будет предписывать прекращение федеральными агентствами любых контрактов, заключенных с специальным государственным служащим, аналогично запретам для членов конгресса и других федеральных служащих", - говорится в заявлении Покана, опубликованного на его странице в соцсети X.
Согласно сообщению, учитывая, что должность специального госслужащего позволяет давать рекомендации по расходам бюджета, значит, эти госслужащие вполне могут воспользоваться этим в собственных интересах и для личной выгоды.
"Ни один госслужащий, специальный или нет, не должен иметь какого-либо финансового интереса в том, с кем правительство ведет дела. Илон Маск - наглядный пример такого рода потенциального злоупотребления. Имея федеральные контракты на более чем 20 миллиардов долларов, Илон Маск никак не может быть объективным в том, что делает", - приводятся в заявлении слова Покана.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск работает в администрации президента США Дональда Трампа в статусе специального государственного служащего и не получает зарплату.
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Новую волну нападок на миллиардера вызвала его позиция о необходимости ликвидации Агентства по международному развитию (USAID). Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство было "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Президент США Дональд Трамп призвал расследовать возможную коррупцию в USAID, заявив, что без откатов выделение помощи там могло не согласовываться.
Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE. По информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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