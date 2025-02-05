https://ria.ru/20250205/inostrantsy-1997404390.html

Банкам в России запретили открывать счета иностранцам, подлежащим высылке

Банкам в России запретили открывать счета иностранцам, подлежащим высылке - РИА Новости, 05.02.2025

Банкам в России запретили открывать счета иностранцам, подлежащим высылке

Банкам в России теперь запрещено открывать счета иностранным гражданам и лицам без гражданства, в отношении которых применяется режим высылки, соответствующие... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T00:25:00+03:00

2025-02-05T00:25:00+03:00

2025-02-05T00:25:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Банкам в России теперь запрещено открывать счета иностранным гражданам и лицам без гражданства, в отношении которых применяется режим высылки, соответствующие поправки в закон "О банках и банковской деятельности" вступили в силу с 5 февраля. С 5 февраля в России к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в РФ, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения этого вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений. "Кредитной организации запрещаются открытие банковских счетов и осуществление иных банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", - говорится в законе. Однако из этого правила предусмотрены исключения. Включенные в реестр контролируемых лиц смогут осуществлять денежные переводы для уплаты установленных законом обязательных платежей, также на счета таких иностранных граждан и лиц без гражданства можно будет переводить не более 30 тысяч рублей в месяц. Такой же суммой ограничена выдача им наличных денег. Кроме того, у банков появляется обязанность предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам указанных лиц по запросу руководителей органов внутренних дел или их заместителей.

https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html

https://ria.ru/20250205/braki-1997404238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество