https://ria.ru/20250205/gaza-1997423848.html

ПНА отказалась от предложения ХАМАС вернуться в сектор Газа

ПНА отказалась от предложения ХАМАС вернуться в сектор Газа - РИА Новости, 05.02.2025

ПНА отказалась от предложения ХАМАС вернуться в сектор Газа

Базирующаяся в Рамалле Палестинская национальная администрация (ПНА) неоднократно отказывалась от предложения палестинского движения ХАМАС вернуться в сектор... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T06:26:00+03:00

2025-02-05T06:26:00+03:00

2025-02-05T06:26:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Базирующаяся в Рамалле Палестинская национальная администрация (ПНА) неоднократно отказывалась от предложения палестинского движения ХАМАС вернуться в сектор Газа, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. В январе член политбюро ХАМАС Басем Наим заявил РИА Новости, что нынешние власти сектора Газа продолжат управлять им, пока палестинскими фракциями и движениями не будет согласован другой вариант. "Мы не блокируем взаимодействие с палестинской администрацией. Мы считаем, что администрация должна вернуться в сектор Газа. Мы уже дважды передавали им сектор Газа, но они отказывались", - сказал Абу Марзук. Со слов собеседника агентства, ПНА принимала участие в последнем соглашении о формировании правительства национального единства в Каире, а также в других соглашениях по этому вопросу, включая встречи в Пекине и в Москве, на которых Рамалла всегда отказывалась возвращаться в анклав. С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, то был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав. Второй этап сделки подразумевает полное прекращение войны в секторе Газа и полный вывод израильских войск в обмен на освобождение всех удерживаемых в Газе заложников, включая погибших. Известно при этом, что Израиль не готов прекращать войну, пока ХАМАС сохраняет контроль над анклавом. ХАМАС в свою очередь заявляет, что выполнит свою часть сделки только при получении гарантий, что Израиль прекратит войну и выведет свои силы из палестинского анклава.

https://ria.ru/20240829/palestina-1969100243.html

https://ria.ru/20250204/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, каир (город), пекин, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году