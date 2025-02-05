ПНА отказалась от предложения ХАМАС вернуться в сектор Газа
ПНА неоднократно отказывалась от предложения ХАМАС вернуться в сектор Газа
© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Базирующаяся в Рамалле Палестинская национальная администрация (ПНА) неоднократно отказывалась от предложения палестинского движения ХАМАС вернуться в сектор Газа, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук.
В январе член политбюро ХАМАС Басем Наим заявил РИА Новости, что нынешние власти сектора Газа продолжат управлять им, пока палестинскими фракциями и движениями не будет согласован другой вариант.
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"Мы не блокируем взаимодействие с палестинской администрацией. Мы считаем, что администрация должна вернуться в сектор Газа. Мы уже дважды передавали им сектор Газа, но они отказывались", - сказал Абу Марзук.
С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, то был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав.
Второй этап сделки подразумевает полное прекращение войны в секторе Газа и полный вывод израильских войск в обмен на освобождение всех удерживаемых в Газе заложников, включая погибших. Известно при этом, что Израиль не готов прекращать войну, пока ХАМАС сохраняет контроль над анклавом. ХАМАС в свою очередь заявляет, что выполнит свою часть сделки только при получении гарантий, что Израиль прекратит войну и выведет свои силы из палестинского анклава.