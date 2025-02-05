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В Алжире назвали заявления Трампа шагом к нормализации "этнической чистки" - РИА Новости, 05.02.2025
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17:59 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/alzhir-1997583473.html
В Алжире назвали заявления Трампа шагом к нормализации "этнической чистки"
В Алжире назвали заявления Трампа шагом к нормализации "этнической чистки" - РИА Новости, 05.02.2025
В Алжире назвали заявления Трампа шагом к нормализации "этнической чистки"
Алжир не позволит превратить сектор Газа и земли Палестины в арену "колониального торга", а заявления президента США Дональда Трампа являются шагом к... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:59:00+03:00
2025-02-05T17:59:00+03:00
в мире
израиль
алжир (провинция)
сша
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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АЛЖИР, 5 фев - РИА Новости. Алжир не позволит превратить сектор Газа и земли Палестины в арену "колониального торга", а заявления президента США Дональда Трампа являются шагом к нормализации политики "этнической чистки" Израиля по отношению к палестинцам, заявил РИА Новости вице-спикер парламента североафриканской страны Слиман Заркани. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах взять под контроль сектор Газа, а также о возможности расселить жителей анклава в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения. При этом египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе. "Точно так же, как нам, алжирцам, говорили, что Алжир принадлежит Франции, и Алжир победил. Также Газа не продается, и мы не позволим, чтобы земля Палестины стала ареной колониального торга… Заявления Трампа — это не что иное, как пятно позора для человечества, и шаг к нормализации этнической чистки, которую образование (Израиль – ред.) практикует на протяжении десятилетий", - сказал Заркани. Политик назвал предложение американского президента о расселении жителей палестинского анклава "безумными", добавив, что принятие такого решения будет способствовать искоренению палестинского народа. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250127/gaza-1995795542.html
https://ria.ru/20250126/egipet-1995602228.html
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израиль
алжир (провинция)
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в мире, израиль, алжир (провинция), сша, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Алжир (провинция), США, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Алжире назвали заявления Трампа шагом к нормализации "этнической чистки"

Заркани: Алжир не позволит превратить Газу в арену колониального торга

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АЛЖИР, 5 фев - РИА Новости. Алжир не позволит превратить сектор Газа и земли Палестины в арену "колониального торга", а заявления президента США Дональда Трампа являются шагом к нормализации политики "этнической чистки" Израиля по отношению к палестинцам, заявил РИА Новости вице-спикер парламента североафриканской страны Слиман Заркани.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах взять под контроль сектор Газа, а также о возможности расселить жителей анклава в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения. При этом египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Глава дипломатии Евросоюза не стала критиковать предложение Трампа по Газе
27 января, 21:10
"Точно так же, как нам, алжирцам, говорили, что Алжир принадлежит Франции, и Алжир победил. Также Газа не продается, и мы не позволим, чтобы земля Палестины стала ареной колониального торга… Заявления Трампа — это не что иное, как пятно позора для человечества, и шаг к нормализации этнической чистки, которую образование (Израиль – ред.) практикует на протяжении десятилетий", - сказал Заркани.
Политик назвал предложение американского президента о расселении жителей палестинского анклава "безумными", добавив, что принятие такого решения будет способствовать искоренению палестинского народа.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Жители Газы направляются в южную часть сектора - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Египет не приемлет попытки переселения палестинцев
26 января, 23:49
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Эксперт прокомментировал слова Трампа о "взятии под контроль" сектора Газа
Вчера, 10:41
 
В миреИзраильАлжир (провинция)СШАДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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