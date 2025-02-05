В Алжире назвали заявления Трампа шагом к нормализации "этнической чистки"
Заркани: Алжир не позволит превратить Газу в арену колониального торга
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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АЛЖИР, 5 фев - РИА Новости. Алжир не позволит превратить сектор Газа и земли Палестины в арену "колониального торга", а заявления президента США Дональда Трампа являются шагом к нормализации политики "этнической чистки" Израиля по отношению к палестинцам, заявил РИА Новости вице-спикер парламента североафриканской страны Слиман Заркани.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах взять под контроль сектор Газа, а также о возможности расселить жителей анклава в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения. При этом египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе.
"Точно так же, как нам, алжирцам, говорили, что Алжир принадлежит Франции, и Алжир победил. Также Газа не продается, и мы не позволим, чтобы земля Палестины стала ареной колониального торга… Заявления Трампа — это не что иное, как пятно позора для человечества, и шаг к нормализации этнической чистки, которую образование (Израиль – ред.) практикует на протяжении десятилетий", - сказал Заркани.
Политик назвал предложение американского президента о расселении жителей палестинского анклава "безумными", добавив, что принятие такого решения будет способствовать искоренению палестинского народа.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
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Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.