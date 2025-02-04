https://ria.ru/20250204/volontery-1997314086.html

Волонтеры, ликвидирующие последствия ЧС в Черном море, получат допподдержку

Волонтеры, ликвидирующие последствия ЧС в Черном море, получат допподдержку - РИА Новости, 04.02.2025

Волонтеры, ликвидирующие последствия ЧС в Черном море, получат допподдержку

Волонтеры, ликвидирующие последствия разлива нефтепродуктов в Черном море, получат дополнительную поддержку, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:27:00+03:00

2025-02-04T14:27:00+03:00

2025-02-04T14:27:00+03:00

общество

черное море

россия

севастополь

дмитрий чернышенко

виталий савельев

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994492184_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_427393037de32165c0c455568c2dc35a.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Волонтеры, ликвидирующие последствия разлива нефтепродуктов в Черном море, получат дополнительную поддержку, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 31 января встретился в Анапе с учеными и оценил разработки по ликвидации последствий ЧС в акватории Черного моря. В ходе встречи сопредседатель движения "Экосистема" Андрей Руднев обратил внимание на проблему рисков для здоровья волонтеров, работающих на Кубани самостоятельно и пренебрегающих инструкциям по безопасности. Руднев также предложил регламентировать работу добровольцев посредством регистрации на платформе "Добро.рф" и через региональные штабы #МЫВМЕСТЕ. "По итогу этого обращения правительственной комиссией для ликвидации последствий ЧС во главе с вице-премьером Виталием Савельевым дано соответствующее поручение. Все желающие помочь в ликвидации последствий нефтяных загрязнений должны проходить регистрацию на платформе "Добро.рф". Для всех россиян, кто присоединяется к работе объединенного штаба #МЫВМЕСТЕ, созданы необходимые условия: проживание, питание, средства индивидуальной защиты, инвентарь, а также трансфер от мест волонтёрской работы. Для волонтёров разработана памятка, где собрана ключевая информация с основными направлениями работы, правилами техники безопасности, алгоритмом действий при недомогании и доступными сервисами", - говорится в сообщении. В Росмолодежи отметили, что регистрация на "Добро.рф" защитит добровольцев в экстренных ситуациях и позволит получить компенсацию в соответствии с федеральным законом "О благотворительной деятельности и добровольчестве". Организация также подытожила, что к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море присоединились уже более 45 тысяч волонтеров из 25 регионов России, благодаря усилиям добровольцев удалось собрать порядка 178,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. Росмолодежь поблагодарила всех волонтеров за неравнодушие и вклад в уборку мазута на Черноморском побережье. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250202/vodolazy-1996874457.html

https://ria.ru/20250130/pesok-1996484115.html

https://ria.ru/20250131/kuban-1996610452.html

черное море

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, черное море, россия, севастополь, дмитрий чернышенко, виталий савельев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), крушение двух танкеров в керченском проливе