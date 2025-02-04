Рейтинг@Mail.ru
В Грузии накрыли нелегальную "фабрику яйцеклеток" - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 04.02.2025 (обновлено: 13:47 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/tailand-1997304920.html
В Грузии накрыли нелегальную "фабрику яйцеклеток"
В Грузии накрыли нелегальную "фабрику яйцеклеток" - РИА Новости, 04.02.2025
В Грузии накрыли нелегальную "фабрику яйцеклеток"
Три гражданки Таиланда освобождены усилиями Интерпола с нелегальной "фабрики яйцеклеток", созданной в Грузии китайской организованной преступной группировкой,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:42:00+03:00
2025-02-04T13:47:00+03:00
в мире
таиланд
грузия
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155629/96/1556299637_0:97:2872:1712_1920x0_80_0_0_ecb467d6ed09767f37cf52b0bb5b40ee.jpg
БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Три гражданки Таиланда освобождены усилиями Интерпола с нелегальной "фабрики яйцеклеток", созданной в Грузии китайской организованной преступной группировкой, промышлявшей нелегальной международной торговлей человеческими яйцеклетками для искусственного оплодотворения, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на благотворительный фонд Paveena Foundation for Women and Children ("Фонд Павины для женщин и детей") и таиландское Национальное центральное бюро Интерпола. "Три гражданки Таиланда освобождены усилиями фонда и Интерпола с нелегальной "фабрики яйцеклеток", созданной китайской организованной преступностью в пост-советской республике Грузия", - заявила во вторник журналистам глава Paveena Foundation for Women and Children Павина Хонгсакун, защитница прав женщин и детей, ветеран таиландской политики, член парламента и бывший министр социального блока в трех правительствах Таиланда в 1998 – 2013 годах, слова которой приводит издание. Хонгсакун сообщила, что внимание фонда привлекла вернувшаяся некоторое время назад в страну гражданка Таиланда, которая заявляла о том, что она сама сумела освободиться с "фабрики" за взятку в сумме две тысячи долларов, и что на фабрике все еще остаются тайские женщины. С этой информацией фонд обратился в таиландское Национальное центральное бюро Интерпола, которое инициировало международное расследование, и благодаря этому расследованию удалось обнаружить и освободить женщин, сообщила она. "Я согласилась на приглашение грузинской фирмы, которая предлагала работу в качестве суррогатной матери с доходом до 600 тысяч таиландских бат (18 тысяч долларов). Фирма из Грузии оплатила мне визу и билет. А на месте выяснилось, что ни о каком непосредственном суррогатном материнстве речь не идет. Нас пичкали гормонами и собирали раз в месяц яйцеклетки под наркозом", - рассказала одна из освобожденных с "фабрики" женщин. По ее словам, на "фабрике" в момент ее приезда в Грузию уже было около 100 тайских женщин, а сама она приехала туда вместе с еще 9 женщинами в сопровождении гражданки Таиланда, выступавшей в качестве посредника. "Нам объясняли, что нашими услугами будут пользоваться грузинские пары, которые не могут завести детей, и что суррогатное материнство в Грузии разрешено. На деле мы ни разу не увидели ни одной пары, которая бы посетила "фабрику", чтобы выбрать суррогатную мать, а оплата нашей "работы" оказалась ничтожной, некоторые женщины даже вообще ничего не получали", - рассказала она. Bangkok Post далее сообщает со ссылкой на таиландский Интерпол, что правительство Грузии в настоящее время принимает соответствующие меры и разрабатывает законодательное запрещение создания в стране под видом предоставления услуг суррогатного материнства бизнеса по сбору и продаже человеческих яйцеклеток.
https://ria.ru/20241108/ssha-1982622429.html
https://ria.ru/20240424/delo-1942058689.html
таиланд
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155629/96/1556299637_231:0:2640:1807_1920x0_80_0_0_adaf4f9f8495189a847074b367660b05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, грузия, интерпол
В мире, Таиланд, Грузия, Интерпол
В Грузии накрыли нелегальную "фабрику яйцеклеток"

Трех гражданок Таиланда освободили с нелегальной фабрики яйцеклеток в Грузии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолицейские автомобили в Тбилиси
Полицейские автомобили в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Полицейские автомобили в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Три гражданки Таиланда освобождены усилиями Интерпола с нелегальной "фабрики яйцеклеток", созданной в Грузии китайской организованной преступной группировкой, промышлявшей нелегальной международной торговлей человеческими яйцеклетками для искусственного оплодотворения, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на благотворительный фонд Paveena Foundation for Women and Children ("Фонд Павины для женщин и детей") и таиландское Национальное центральное бюро Интерпола.
"Три гражданки Таиланда освобождены усилиями фонда и Интерпола с нелегальной "фабрики яйцеклеток", созданной китайской организованной преступностью в пост-советской республике Грузия", - заявила во вторник журналистам глава Paveena Foundation for Women and Children Павина Хонгсакун, защитница прав женщин и детей, ветеран таиландской политики, член парламента и бывший министр социального блока в трех правительствах Таиланда в 1998 – 2013 годах, слова которой приводит издание.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
СМИ: в США расследуют рассылку СМС с угрозами угнать темнокожих в рабство
8 ноября 2024, 11:47
Хонгсакун сообщила, что внимание фонда привлекла вернувшаяся некоторое время назад в страну гражданка Таиланда, которая заявляла о том, что она сама сумела освободиться с "фабрики" за взятку в сумме две тысячи долларов, и что на фабрике все еще остаются тайские женщины. С этой информацией фонд обратился в таиландское Национальное центральное бюро Интерпола, которое инициировало международное расследование, и благодаря этому расследованию удалось обнаружить и освободить женщин, сообщила она.
"Я согласилась на приглашение грузинской фирмы, которая предлагала работу в качестве суррогатной матери с доходом до 600 тысяч таиландских бат (18 тысяч долларов). Фирма из Грузии оплатила мне визу и билет. А на месте выяснилось, что ни о каком непосредственном суррогатном материнстве речь не идет. Нас пичкали гормонами и собирали раз в месяц яйцеклетки под наркозом", - рассказала одна из освобожденных с "фабрики" женщин.
По ее словам, на "фабрике" в момент ее приезда в Грузию уже было около 100 тайских женщин, а сама она приехала туда вместе с еще 9 женщинами в сопровождении гражданки Таиланда, выступавшей в качестве посредника.
"Нам объясняли, что нашими услугами будут пользоваться грузинские пары, которые не могут завести детей, и что суррогатное материнство в Грузии разрешено. На деле мы ни разу не увидели ни одной пары, которая бы посетила "фабрику", чтобы выбрать суррогатную мать, а оплата нашей "работы" оказалась ничтожной, некоторые женщины даже вообще ничего не получали", - рассказала она.
Bangkok Post далее сообщает со ссылкой на таиландский Интерпол, что правительство Грузии в настоящее время принимает соответствующие меры и разрабатывает законодательное запрещение создания в стране под видом предоставления услуг суррогатного материнства бизнеса по сбору и продаже человеческих яйцеклеток.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
На Ставрополье завели уголовное дело на подозреваемых в торговле людьми
24 апреля 2024, 15:37
 
В миреТаиландГрузияИнтерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала