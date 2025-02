https://ria.ru/20250204/tailand-1997304920.html

В Грузии накрыли нелегальную "фабрику яйцеклеток"

в мире

таиланд

грузия

интерпол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155629/96/1556299637_0:97:2872:1712_1920x0_80_0_0_ecb467d6ed09767f37cf52b0bb5b40ee.jpg

БАНГКОК, 4 фев – РИА Новости. Три гражданки Таиланда освобождены усилиями Интерпола с нелегальной "фабрики яйцеклеток", созданной в Грузии китайской организованной преступной группировкой, промышлявшей нелегальной международной торговлей человеческими яйцеклетками для искусственного оплодотворения, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на благотворительный фонд Paveena Foundation for Women and Children ("Фонд Павины для женщин и детей") и таиландское Национальное центральное бюро Интерпола. "Три гражданки Таиланда освобождены усилиями фонда и Интерпола с нелегальной "фабрики яйцеклеток", созданной китайской организованной преступностью в пост-советской республике Грузия", - заявила во вторник журналистам глава Paveena Foundation for Women and Children Павина Хонгсакун, защитница прав женщин и детей, ветеран таиландской политики, член парламента и бывший министр социального блока в трех правительствах Таиланда в 1998 – 2013 годах, слова которой приводит издание. Хонгсакун сообщила, что внимание фонда привлекла вернувшаяся некоторое время назад в страну гражданка Таиланда, которая заявляла о том, что она сама сумела освободиться с "фабрики" за взятку в сумме две тысячи долларов, и что на фабрике все еще остаются тайские женщины. С этой информацией фонд обратился в таиландское Национальное центральное бюро Интерпола, которое инициировало международное расследование, и благодаря этому расследованию удалось обнаружить и освободить женщин, сообщила она. "Я согласилась на приглашение грузинской фирмы, которая предлагала работу в качестве суррогатной матери с доходом до 600 тысяч таиландских бат (18 тысяч долларов). Фирма из Грузии оплатила мне визу и билет. А на месте выяснилось, что ни о каком непосредственном суррогатном материнстве речь не идет. Нас пичкали гормонами и собирали раз в месяц яйцеклетки под наркозом", - рассказала одна из освобожденных с "фабрики" женщин. По ее словам, на "фабрике" в момент ее приезда в Грузию уже было около 100 тайских женщин, а сама она приехала туда вместе с еще 9 женщинами в сопровождении гражданки Таиланда, выступавшей в качестве посредника. "Нам объясняли, что нашими услугами будут пользоваться грузинские пары, которые не могут завести детей, и что суррогатное материнство в Грузии разрешено. На деле мы ни разу не увидели ни одной пары, которая бы посетила "фабрику", чтобы выбрать суррогатную мать, а оплата нашей "работы" оказалась ничтожной, некоторые женщины даже вообще ничего не получали", - рассказала она. Bangkok Post далее сообщает со ссылкой на таиландский Интерпол, что правительство Грузии в настоящее время принимает соответствующие меры и разрабатывает законодательное запрещение создания в стране под видом предоставления услуг суррогатного материнства бизнеса по сбору и продаже человеческих яйцеклеток.

таиланд

грузия

