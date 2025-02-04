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На западе Москвы устроили стрельбу из травматического оружия - РИА Новости, 04.02.2025
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21:45 04.02.2025 (обновлено: 21:52 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/strelba-1997394796.html
На западе Москвы устроили стрельбу из травматического оружия
На западе Москвы устроили стрельбу из травматического оружия - РИА Новости, 04.02.2025
На западе Москвы устроили стрельбу из травматического оружия
Неизвестные на иномарках в ходе конфликта устроили стрельбу из травматического оружия на западе Москвы, на месте работает следственная группа, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T21:45:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Неизвестные на иномарках в ходе конфликта устроили стрельбу из травматического оружия на западе Москвы, на месте работает следственная группа, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ."Сегодня в вечернее время в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. Прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия. В результате которого водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.Полицейские разыскивают всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства, отметили в ведомстве.
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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На западе Москвы устроили стрельбу из травматического оружия

МВД: люди на иномарках устроили стрельбу из травматики на западе Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Неизвестные на иномарках в ходе конфликта устроили стрельбу из травматического оружия на западе Москвы, на месте работает следственная группа, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.
"Сегодня в вечернее время в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. Прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия. В результате которого водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Полицейские разыскивают всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства, отметили в ведомстве.
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