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На западе Москвы устроили стрельбу из травматического оружия

На западе Москвы устроили стрельбу из травматического оружия - РИА Новости, 04.02.2025

На западе Москвы устроили стрельбу из травматического оружия

Неизвестные на иномарках в ходе конфликта устроили стрельбу из травматического оружия на западе Москвы, на месте работает следственная группа, сообщили РИА... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T21:45:00+03:00

2025-02-04T21:45:00+03:00

2025-02-04T21:52:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Неизвестные на иномарках в ходе конфликта устроили стрельбу из травматического оружия на западе Москвы, на месте работает следственная группа, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ."Сегодня в вечернее время в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов на Кастанаевской улице. Прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что между гражданами, находившимися в автомашинах Hyundai и Mercedes, произошел конфликт с применением травматического оружия. В результате которого водитель автомобиля Mercedes с пассажирами скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.Полицейские разыскивают всех участников инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250122/moskva-1994998508.html

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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)