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Эрдоган и аш-Шараа обсудят создание турецких авиабаз в Сирии, пишет Reuters - РИА Новости, 04.02.2025
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12:00 04.02.2025 (обновлено: 12:33 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/siriya-1997275807.html
Эрдоган и аш-Шараа обсудят создание турецких авиабаз в Сирии, пишет Reuters
Эрдоган и аш-Шараа обсудят создание турецких авиабаз в Сирии, пишет Reuters - РИА Новости, 04.02.2025
Эрдоган и аш-Шараа обсудят создание турецких авиабаз в Сирии, пишет Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа сегодня на переговорах в Анкаре обсудят возможность создания... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:00:00+03:00
2025-02-04T12:33:00+03:00
в мире
сирия
турция
реджеп тайип эрдоган
ахмед аш-шараа
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АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа сегодня на переговорах в Анкаре обсудят возможность создания турецких авиабаз в Сирии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.&quot;Президент правительства Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и президент Турции Тайип Эрдоган, как ожидается, обсудят во вторник в Анкаре совместный оборонный пакт, включающего создание турецких авиабаз в центральной Сирии и обучение новой армии Сирии, сообщили четыре источника, знакомые с вопросом&quot;, — указано в материале.Сотрудник региональной разведки, представитель сирийской службы безопасности и один из базирующихся в Дамаске источников в сфере внешней безопасности сообщил агентству, что переговоры будут включать создание двух турецких баз в обширном центральном пустынном регионе на востоке Сирии, известном как Бадия.В свою очередь, сотрудник Министерства обороны Турции, знакомый с ходом переговоров между министерствами обороны обеих стран, сообщил Рейтер, что у него нет информации о турецких базах в Сирии и обучении сирийских войск в рамках планируемого для подписания соглашения по сотрудничеству в сфере обороны.Анкара может построить две военные базы в соседней стране, разместив там истребители F-16, сообщила ранее проправительственная газета Türkiye со ссылкой на неназванные арабские источники.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. При этом главой новой сирийской администрации стал лидер ХТШ Ахмед Аш-Шараа (более известный как Джулани). На прошлой неделе его провозгласили президентом Сирии на время действия переходного периода.
https://ria.ru/20250109/siriya-1992833948.html
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в мире, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Ахмед аш-Шараа
Эрдоган и аш-Шараа обсудят создание турецких авиабаз в Сирии, пишет Reuters

Reuters: Эрдоган и аш-Шараа обсудят в Анкаре создание турецких авиабаз в Сирии

© Getty Images / Anadolu/Sergen SezginСамолет ВВС Турции
Самолет ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Sergen Sezgin
Самолет ВВС Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа сегодня на переговорах в Анкаре обсудят возможность создания турецких авиабаз в Сирии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«

"Президент правительства Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и президент Турции Тайип Эрдоган, как ожидается, обсудят во вторник в Анкаре совместный оборонный пакт, включающего создание турецких авиабаз в центральной Сирии и обучение новой армии Сирии, сообщили четыре источника, знакомые с вопросом", — указано в материале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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Сотрудник региональной разведки, представитель сирийской службы безопасности и один из базирующихся в Дамаске источников в сфере внешней безопасности сообщил агентству, что переговоры будут включать создание двух турецких баз в обширном центральном пустынном регионе на востоке Сирии, известном как Бадия.
В свою очередь, сотрудник Министерства обороны Турции, знакомый с ходом переговоров между министерствами обороны обеих стран, сообщил Рейтер, что у него нет информации о турецких базах в Сирии и обучении сирийских войск в рамках планируемого для подписания соглашения по сотрудничеству в сфере обороны.
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Израиль строит базы в буферной зоне в Сирии, пишет Washington Post
2 февраля, 22:31
Анкара может построить две военные базы в соседней стране, разместив там истребители F-16, сообщила ранее проправительственная газета Türkiye со ссылкой на неназванные арабские источники.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.
При этом главой новой сирийской администрации стал лидер ХТШ Ахмед Аш-Шараа (более известный как Джулани). На прошлой неделе его провозгласили президентом Сирии на время действия переходного периода.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
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В миреСирияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАхмед аш-Шараа
 
 
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