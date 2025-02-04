https://ria.ru/20250204/siriya-1997275807.html

Эрдоган и аш-Шараа обсудят создание турецких авиабаз в Сирии, пишет Reuters

Эрдоган и аш-Шараа обсудят создание турецких авиабаз в Сирии, пишет Reuters - РИА Новости, 04.02.2025

Эрдоган и аш-Шараа обсудят создание турецких авиабаз в Сирии, пишет Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа сегодня на переговорах в Анкаре обсудят возможность создания... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:00:00+03:00

2025-02-04T12:00:00+03:00

2025-02-04T12:33:00+03:00

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АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава переходного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа сегодня на переговорах в Анкаре обсудят возможность создания турецких авиабаз в Сирии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники."Президент правительства Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и президент Турции Тайип Эрдоган, как ожидается, обсудят во вторник в Анкаре совместный оборонный пакт, включающего создание турецких авиабаз в центральной Сирии и обучение новой армии Сирии, сообщили четыре источника, знакомые с вопросом", — указано в материале.Сотрудник региональной разведки, представитель сирийской службы безопасности и один из базирующихся в Дамаске источников в сфере внешней безопасности сообщил агентству, что переговоры будут включать создание двух турецких баз в обширном центральном пустынном регионе на востоке Сирии, известном как Бадия.В свою очередь, сотрудник Министерства обороны Турции, знакомый с ходом переговоров между министерствами обороны обеих стран, сообщил Рейтер, что у него нет информации о турецких базах в Сирии и обучении сирийских войск в рамках планируемого для подписания соглашения по сотрудничеству в сфере обороны.Анкара может построить две военные базы в соседней стране, разместив там истребители F-16, сообщила ранее проправительственная газета Türkiye со ссылкой на неназванные арабские источники.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. При этом главой новой сирийской администрации стал лидер ХТШ Ахмед Аш-Шараа (более известный как Джулани). На прошлой неделе его провозгласили президентом Сирии на время действия переходного периода.

https://ria.ru/20250109/siriya-1992833948.html

https://ria.ru/20250202/siriya-1996930165.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган, ахмед аш-шараа