https://ria.ru/20250204/opasnost-1997398897.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.02.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T23:12:00+03:00

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2025-02-04T23:15:00+03:00

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. "Курская область: ракетная опасность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

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2025

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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия, вооруженные силы украины