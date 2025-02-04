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В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 04.02.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T23:12:00+03:00
2025-02-04T23:12:00+03:00
2025-02-04T23:15:00+03:00
курская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону. "Курская область: ракетная опасность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, россия, вооруженные силы украины
Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области объявили ракетную опасность
МЧС: на территории Курской области объявили ракетную опасность