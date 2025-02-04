https://ria.ru/20250204/msp-1997304464.html

Корпорация МСП: число РГО с обеспечением I категории качества достигло 30

Корпорация МСП: число РГО с обеспечением I категории качества достигло 30 - РИА Новости, 04.02.2025

Корпорация МСП: число РГО с обеспечением I категории качества достигло 30

Количество региональных гарантийных организаций (РГО), чье обеспечение Банк России относит к I категории качества, достигло 30, сообщает пресс-служба Корпорации РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:37:00+03:00

2025-02-04T13:37:00+03:00

2025-02-04T13:37:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Количество региональных гарантийных организаций (РГО), чье обеспечение Банк России относит к I категории качества, достигло 30, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Там отметили, что расчет и присвоение категорий произвела Корпорация МСП в соответствии с решением Совета директоров регулятора и методологией Минэкономразвития РФ. "Этому решению предшествовала разработка концепции классификации поручительств РГО для выделения как устойчивых, так и РГО с повышенным риском. Также разработана методика оценки финансовой устойчивости РГО. Решение Совета директоров Банка России действует до 31 декабря 2025 года, но в дальнейшем мы планируем сделать эту норму постоянно действующей, что позволит поддерживать кредитование региональных проектов субъектов МСП с поручительством РГО", – рассказал член Совета директоров Банка России Михаил Мамута, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что благодаря присвоению I категории качества обеспечению РГО банки могут закладывать меньше средств на резервы при кредитовании бизнеса с поддержкой в виде поручительств РГО. "С 2025 года в общей сложности обеспечение 30 региональных гарантийных организаций имеет I категорию качества обеспечения, как и поручительства Корпорации МСП. За полгода их число увеличилось на 12 РГО или более чем в 1,5 раза. I категория обеспечения — это не только показатель качества работы конкретной РГО, но и практическая польза для банков. Они могут делать меньшие резервы при использовании таких поручительств, а высвободившиеся средства перенаправлять на решение других задач", – уточнил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день в список региональных гарантийных организаций с обеспечением I категории качества входят РГО Алтайского края, Астраханской, Волгоградской, Еврейской автономной и Иркутской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Калининградской области, Краснодарского края, Курганской области и Москвы, а также Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Орловской областей. Кроме того, в список входят РГО Приморского края, Республик Коми, Мордовия, Татарстан и Тыва, Рязанской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Томской области, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Хабаровского края, Челябинской области, Чувашской Республики и Ямало-Ненецкого автономного округа. "Региональные гарантийные организации, входящие в Национальную гарантийную систему, помогают малому и среднему бизнесу привлекать банковское финансирование. Малому и среднему бизнесу зачастую не хватает залога или вовсе нет его для предоставления банку. В этой ситуации Национальная гарантийная система и входящие в нее РГО помогают решать эту проблему. С учетом их поручительств, через которые они берут на себя часть рисков, банки охотнее выделяют средства представителям МСП", — заключил Исаевич.

https://ria.ru/20250203/korporatsiya_msp-1996708041.html

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Артем Смирнов

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