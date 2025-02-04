https://ria.ru/20250204/msp-1997304464.html
Корпорация МСП: число РГО с обеспечением I категории качества достигло 30
Корпорация МСП: число РГО с обеспечением I категории качества достигло 30 - РИА Новости, 04.02.2025
Корпорация МСП: число РГО с обеспечением I категории качества достигло 30
Количество региональных гарантийных организаций (РГО), чье обеспечение Банк России относит к I категории качества, достигло 30, сообщает пресс-служба Корпорации РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:37:00+03:00
2025-02-04T13:37:00+03:00
2025-02-04T13:37:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
корпорация мсп
александр исаевич
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380348_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2b76f92d526122967d988303ae78c846.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Количество региональных гарантийных организаций (РГО), чье обеспечение Банк России относит к I категории качества, достигло 30, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. Там отметили, что расчет и присвоение категорий произвела Корпорация МСП в соответствии с решением Совета директоров регулятора и методологией Минэкономразвития РФ. "Этому решению предшествовала разработка концепции классификации поручительств РГО для выделения как устойчивых, так и РГО с повышенным риском. Также разработана методика оценки финансовой устойчивости РГО. Решение Совета директоров Банка России действует до 31 декабря 2025 года, но в дальнейшем мы планируем сделать эту норму постоянно действующей, что позволит поддерживать кредитование региональных проектов субъектов МСП с поручительством РГО", – рассказал член Совета директоров Банка России Михаил Мамута, его слова приводит пресс-служба. Отмечается, что благодаря присвоению I категории качества обеспечению РГО банки могут закладывать меньше средств на резервы при кредитовании бизнеса с поддержкой в виде поручительств РГО. "С 2025 года в общей сложности обеспечение 30 региональных гарантийных организаций имеет I категорию качества обеспечения, как и поручительства Корпорации МСП. За полгода их число увеличилось на 12 РГО или более чем в 1,5 раза. I категория обеспечения — это не только показатель качества работы конкретной РГО, но и практическая польза для банков. Они могут делать меньшие резервы при использовании таких поручительств, а высвободившиеся средства перенаправлять на решение других задач", – уточнил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день в список региональных гарантийных организаций с обеспечением I категории качества входят РГО Алтайского края, Астраханской, Волгоградской, Еврейской автономной и Иркутской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Калининградской области, Краснодарского края, Курганской области и Москвы, а также Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Орловской областей. Кроме того, в список входят РГО Приморского края, Республик Коми, Мордовия, Татарстан и Тыва, Рязанской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Томской области, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Хабаровского края, Челябинской области, Чувашской Республики и Ямало-Ненецкого автономного округа. "Региональные гарантийные организации, входящие в Национальную гарантийную систему, помогают малому и среднему бизнесу привлекать банковское финансирование. Малому и среднему бизнесу зачастую не хватает залога или вовсе нет его для предоставления банку. В этой ситуации Национальная гарантийная система и входящие в нее РГО помогают решать эту проблему. С учетом их поручительств, через которые они берут на себя часть рисков, банки охотнее выделяют средства представителям МСП", — заключил Исаевич.
https://ria.ru/20250203/korporatsiya_msp-1996708041.html
https://ria.ru/20250131/granty-1996585880.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380348_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_751bffc5236ce2fa91c4dba747f893a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, россия
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, Александр Исаевич, Россия
Корпорация МСП: число РГО с обеспечением I категории качества достигло 30
Корпорация МСП: число РГО с обеспечением I категории качества выросло в 1,5 раза
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Количество региональных гарантийных организаций (РГО), чье обеспечение Банк России относит к I категории качества, достигло 30, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Там отметили, что расчет и присвоение категорий произвела Корпорация МСП
в соответствии с решением Совета директоров регулятора и методологией Минэкономразвития РФ.
"Этому решению предшествовала разработка концепции классификации поручительств РГО для выделения как устойчивых, так и РГО с повышенным риском. Также разработана методика оценки финансовой устойчивости РГО. Решение Совета директоров Банка России действует до 31 декабря 2025 года, но в дальнейшем мы планируем сделать эту норму постоянно действующей, что позволит поддерживать кредитование региональных проектов субъектов МСП с поручительством РГО", – рассказал член Совета директоров Банка России Михаил Мамута, его слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что благодаря присвоению I категории качества обеспечению РГО банки могут закладывать меньше средств на резервы при кредитовании бизнеса с поддержкой в виде поручительств РГО.
"С 2025 года в общей сложности обеспечение 30 региональных гарантийных организаций имеет I категорию качества обеспечения, как и поручительства Корпорации МСП. За полгода их число увеличилось на 12 РГО или более чем в 1,5 раза. I категория обеспечения — это не только показатель качества работы конкретной РГО, но и практическая польза для банков. Они могут делать меньшие резервы при использовании таких поручительств, а высвободившиеся средства перенаправлять на решение других задач", – уточнил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
.
В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день в список региональных гарантийных организаций с обеспечением I категории качества входят РГО Алтайского края, Астраханской, Волгоградской, Еврейской автономной и Иркутской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Калининградской области, Краснодарского края, Курганской области и Москвы, а также Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и Орловской областей. Кроме того, в список входят РГО Приморского края, Республик Коми, Мордовия, Татарстан и Тыва, Рязанской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Томской области, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Хабаровского края, Челябинской области, Чувашской Республики и Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Региональные гарантийные организации, входящие в Национальную гарантийную систему, помогают малому и среднему бизнесу привлекать банковское финансирование. Малому и среднему бизнесу зачастую не хватает залога или вовсе нет его для предоставления банку. В этой ситуации Национальная гарантийная система и входящие в нее РГО помогают решать эту проблему. С учетом их поручительств, через которые они берут на себя часть рисков, банки охотнее выделяют средства представителям МСП", — заключил Исаевич.