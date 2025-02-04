https://ria.ru/20250204/lavrov-1997286866.html

Лавров рассказал о проблемах у новой власти Сирии

Лавров рассказал о проблемах у новой власти Сирии - РИА Новости, 04.02.2025

Лавров рассказал о проблемах у новой власти Сирии

Москва видит проблемы у новой власти Сирии, которую воплощает сейчас лидер Ахмад аш-Шараа, внутри страны "не очень заладился диалог и понимание", заявил глава... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:41:00+03:00

2025-02-04T12:41:00+03:00

2025-02-04T12:41:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва видит проблемы у новой власти Сирии, которую воплощает сейчас лидер Ахмад аш-Шараа, внутри страны "не очень заладился диалог и понимание", заявил глава МИД России Сергей Лавров. "В Сирии, конечно, это можем потом отдельно поговорить, там большие проблемы, в том числе, проблема у той власти, которую воплощает сейчас лидер Ахмад аш-Шараа, и теми группами, которые входили в состав этой структуры и между которыми после смены власти в Сирии не очень заладился диалог и понимание. Там еще требуется тоже очень активно и конструктивно, не пытаясь набирать геополитические очки, а думая о будущем сирийского народа, содействовать национальному диалогу, для этого необходимо объединение усилий всех внешних игроков", - сказал он на площадке XIV Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".

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в мире, сирия, москва, россия, сергей лавров