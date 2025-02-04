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В Конгрессе призвали уволить Маска с поста в администрации Трампа - РИА Новости, 04.02.2025
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12:44 04.02.2025 (обновлено: 12:45 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/kongressmen-1997281156.html
В Конгрессе призвали уволить Маска с поста в администрации Трампа
В Конгрессе призвали уволить Маска с поста в администрации Трампа - РИА Новости, 04.02.2025
В Конгрессе призвали уволить Маска с поста в администрации Трампа
Конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар призвал уволить главу департамента эффективности государственного управления США... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:44:00+03:00
2025-02-04T12:45:00+03:00
в мире
технологии
техас
огайо
сша
илон маск
дональд трамп
вивек рамасвами
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар призвал уволить главу департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и американского предпринимателя Илона Маска с поста в администрации президента страны Дональда Трампа. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо. "Уволить Илона Маска. Использовать все имеющиеся в нашем распоряжении законодательные, судебные и общественные тактики давления, пока у нас не получится", - написал Касар в своём аккаунте в социальной сети Х. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.
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в мире, технологии, техас, огайо, сша, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, nbc
В мире, Технологии, Техас, Огайо, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, NBC
В Конгрессе призвали уволить Маска с поста в администрации Трампа

Конгрессмен Касар призвал уволить Маска с поста в администрации Трампа

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Конгрессмен-демократ, член палаты представителей от штата Техас Грег Касар призвал уволить главу департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и американского предпринимателя Илона Маска с поста в администрации президента страны Дональда Трампа.
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
"Уволить Илона Маска. Использовать все имеющиеся в нашем распоряжении законодательные, судебные и общественные тактики давления, пока у нас не получится", - написал Касар в своём аккаунте в социальной сети Х.
Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
СМИ узнали о статусе Маска в администрации Трампа
Вчера, 11:47
 
В миреТехнологииТехасОгайоСШАИлон МаскДональд ТрампВивек РамасвамиNBC
 
 
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