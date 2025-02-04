https://ria.ru/20250204/kareliya-1997381255.html

В Карелии представители рабочих профессий бесплатно получат участки под ИЖС

В Карелии представители рабочих профессий бесплатно получат участки под ИЖС - РИА Новости, 04.02.2025

В Карелии представители рабочих профессий бесплатно получат участки под ИЖС

В Законодательное Собрание Карелии внесен проект закона о выделении представителям рабочих профессий бесплатных земельных участков под индивидуальное... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T19:22:00+03:00

2025-02-04T19:22:00+03:00

2025-02-04T19:22:00+03:00

республика карелия

артур парфенчиков

госдума рф

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Законодательное Собрание Карелии внесен проект закона о выделении представителям рабочих профессий бесплатных земельных участков под индивидуальное жилстроительство в малых городах и селах, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законодательную инициативу, авторами которой выступили глава Карелии Артур Парфенчиков, вице-спикер Заксобрания Ольга Шмаеник и ряд других депутатов, рассмотрят в феврале на заседании Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ и заседании парламента республики. Вице-спикер парламента в этой связи напомнила, что ранее федеральное законодательство предусматривало предоставление бесплатных участков под ИЖС только специалистам с высшим образованием. Закон о бесплатной земле для специалистов, в том числе учителей, врачей, воспитателей детсадов, с 2017 года действует и в Карелии, им воспользовались уже более 140 специалистов. Чтобы такая возможность появилась также у представителей рабочих профессий, карельские парламентарии инициировали поправки в Земельный кодекс Российской Федерации. Разработанный ими проект закона поддержали депутаты Госдумы и сенаторы Российской Федерации. "Мы проделали огромную работу, и теперь возможность получить участок появится в Карелии и у представителей востребованных рабочих профессий. Мы рассчитываем, что за счет такой меры поддержки в малых городах и поселениях нашей республики будет решаться проблема нехватки рабочих рук", – приводятся в сообщении слова Шмаеник.

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республика карелия, артур парфенчиков, госдума рф