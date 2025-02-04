https://ria.ru/20250204/gosizmena-1997293847.html

Волгоградца, собиравшегося воевать за ВСУ, осудили на 9 лет

Волгоградца, собиравшегося воевать за ВСУ, осудили на 9 лет - РИА Новости, 04.02.2025

Волгоградца, собиравшегося воевать за ВСУ, осудили на 9 лет

Суд приговорил жителя Волгоградской области к 9 годам колонии за приготовление к госизмене, мужчину задержали в поезде по пути на Украину, где он намеревался... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:04:00+03:00

2025-02-04T13:04:00+03:00

2025-02-04T13:29:00+03:00

происшествия

волгоградская область

вооруженные силы украины

волгоградский областной суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

камышин

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

ВОЛГОГРАД, 4 фев – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к 9 годам колонии за приготовление к госизмене, мужчину задержали в поезде по пути на Украину, где он намеревался вступить в ряды ВСУ, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.По данным суда, житель гороа Камышина с 2022 по 2024 годы переписывался с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о желании вступить в ВСУ, он также записал соответствующий видеоролик. По информации суда, россиянину перевели деньги, он купил билет на поезд, собрал вещи и отправился в сторону Украины, но добраться до пункта назначения не успел, так как сотрудники ФСБ задержали его в поезде."Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении суда.Волгоградский областной суд признал его виновным в приготовлении к государственной измене. Приговор в силу не вступил.

волгоградская область

камышин

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, вооруженные силы украины, волгоградский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), камышин, украина