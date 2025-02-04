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Волгоградца, собиравшегося воевать за ВСУ, осудили на 9 лет - РИА Новости, 04.02.2025
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13:04 04.02.2025 (обновлено: 13:29 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/gosizmena-1997293847.html
Волгоградца, собиравшегося воевать за ВСУ, осудили на 9 лет
Волгоградца, собиравшегося воевать за ВСУ, осудили на 9 лет - РИА Новости, 04.02.2025
Волгоградца, собиравшегося воевать за ВСУ, осудили на 9 лет
Суд приговорил жителя Волгоградской области к 9 годам колонии за приготовление к госизмене, мужчину задержали в поезде по пути на Украину, где он намеревался... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:04:00+03:00
2025-02-04T13:29:00+03:00
происшествия
волгоградская область
вооруженные силы украины
волгоградский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
камышин
украина
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ВОЛГОГРАД, 4 фев – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к 9 годам колонии за приготовление к госизмене, мужчину задержали в поезде по пути на Украину, где он намеревался вступить в ряды ВСУ, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.По данным суда, житель гороа Камышина с 2022 по 2024 годы переписывался с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о желании вступить в ВСУ, он также записал соответствующий видеоролик. По информации суда, россиянину перевели деньги, он купил билет на поезд, собрал вещи и отправился в сторону Украины, но добраться до пункта назначения не успел, так как сотрудники ФСБ задержали его в поезде."Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении суда.Волгоградский областной суд признал его виновным в приготовлении к государственной измене. Приговор в силу не вступил.
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происшествия, волгоградская область, вооруженные силы украины, волгоградский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), камышин, украина
Происшествия, Волгоградская область, Вооруженные силы Украины, Волгоградский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Камышин, Украина
Волгоградца, собиравшегося воевать за ВСУ, осудили на 9 лет

Волгоградца приговорили к 9 годам колонии за подготовку к госизмене

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ВОЛГОГРАД, 4 фев – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к 9 годам колонии за приготовление к госизмене, мужчину задержали в поезде по пути на Украину, где он намеревался вступить в ряды ВСУ, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По данным суда, житель гороа Камышина с 2022 по 2024 годы переписывался с представителями спецслужб Украины, которым сообщил о желании вступить в ВСУ, он также записал соответствующий видеоролик. По информации суда, россиянину перевели деньги, он купил билет на поезд, собрал вещи и отправился в сторону Украины, но добраться до пункта назначения не успел, так как сотрудники ФСБ задержали его в поезде.
"Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении суда.
Волгоградский областной суд признал его виновным в приготовлении к государственной измене. Приговор в силу не вступил.
 
ПроисшествияВолгоградская областьВооруженные силы УкраиныВолгоградский областной судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КамышинУкраина
 
 
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