https://ria.ru/20250204/evropa-1997279084.html

В Кремле европейской экономике предрекли кризис

В Кремле европейской экономике предрекли кризис - РИА Новости, 04.02.2025

В Кремле европейской экономике предрекли кризис

Увеличение расходов на оборону вводит экономику Европы в предкризисное состояние, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:14:00+03:00

2025-02-04T12:14:00+03:00

2025-02-04T12:23:00+03:00

европа

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Увеличение расходов на оборону вводит экономику Европы в предкризисное состояние, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пескова попросили оценить решение ЕС об увеличении оборонных расходов для "купирования угрозы со стороны России"."Мы видим, что в Европе сейчас доминирует такой милитаристский подход. Под предлогом эфемерной угрозы, которая исходит от России, раздувают военные и оборонные расходы. С одной стороны, уже увеличение оборонных расходов вводит европейскую экономику в очень серьезную зону дискомфорта, такое предкризисное состояние", - сказал Песков.Он отметил, что дальнейшее повышение расходов будет сказываться весьма и весьма негативно и приведет к ухудшению дел в области экономики в Европе, это скажется на каждом европейце."И делается это вместо того, чтобы задуматься о том, нужно ли принимать во внимание озабоченности России по безопасности и пойти на диалог с Россией", - добавил Песков.

https://ria.ru/20250128/ministr-1995827165.html

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европа, дмитрий песков, евросоюз, россия, в мире