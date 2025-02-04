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Карельский экс-министр получил 15 лет колонии - РИА Новости, 04.02.2025
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15:55 04.02.2025 (обновлено: 18:40 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/eks-ministr-1997335460.html
Карельский экс-министр получил 15 лет колонии
Карельский экс-министр получил 15 лет колонии - РИА Новости, 04.02.2025
Карельский экс-министр получил 15 лет колонии
Бывший министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов осужден за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями на 15 лет колонии... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:55:00+03:00
2025-02-04T18:40:00+03:00
происшествия
жкх
петрозаводский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Бывший министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов осужден за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями на 15 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. "Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему министру сельского и рыбного хозяйства республики Карелия Владимиру Лабинову. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Лабинову наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 106,4 млн рублей", - сообщает пресс-служба. Также Лабинов лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 10 лет. Судом установлено, что в период с июня 2020 по сентябрь 2022 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации через посредников взятку в виде денег и оказания услуг имущественного характера. "Денежные средства передавались за подписание министром соглашений о предоставлении субсидий в общей сумме 75,5 млн рублей подконтрольным взяткодателю членам фиктивных сельскохозяйственных кооперативов, а также попустительство по службе в их интересах", - добавили в пресс-службе прокуратуры. Размер незаконного вознаграждения Лабинову превысил 10,6 миллиона рублей. Отмечается, что в отношении взяткодателя и посредников уголовные дела прекращены в связи с деятельным раскаянием.
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происшествия, жкх, петрозаводский городской суд
Происшествия, ЖКХ, Петрозаводский городской суд
Карельский экс-министр получил 15 лет колонии

Карельского экс-министра Карелии Лабинова осудили на 15 лет за взяточничество

© Фото : Министерство сельского и рыбного хозяйства РК/ВКонтактеВладимир Лабинов
Владимир Лабинов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Министерство сельского и рыбного хозяйства РК/ВКонтакте
Владимир Лабинов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Бывший министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов осужден за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями на 15 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Петрозаводский городской суд вынес приговор бывшему министру сельского и рыбного хозяйства республики Карелия Владимиру Лабинову. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил Лабинову наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 106,4 млн рублей", - сообщает пресс-служба.
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Также Лабинов лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 10 лет.
Судом установлено, что в период с июня 2020 по сентябрь 2022 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации через посредников взятку в виде денег и оказания услуг имущественного характера.
"Денежные средства передавались за подписание министром соглашений о предоставлении субсидий в общей сумме 75,5 млн рублей подконтрольным взяткодателю членам фиктивных сельскохозяйственных кооперативов, а также попустительство по службе в их интересах", - добавили в пресс-службе прокуратуры.
Размер незаконного вознаграждения Лабинову превысил 10,6 миллиона рублей.
Отмечается, что в отношении взяткодателя и посредников уголовные дела прекращены в связи с деятельным раскаянием.
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