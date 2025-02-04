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Ефимов: в Москве построят производственный комплекс в рамках инвестпроекта - РИА Новости, 04.02.2025
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14:27 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/efimov-1997284981.html
Ефимов: в Москве построят производственный комплекс в рамках инвестпроекта
Ефимов: в Москве построят производственный комплекс в рамках инвестпроекта - РИА Новости, 04.02.2025
Ефимов: в Москве построят производственный комплекс в рамках инвестпроекта
Москва предоставила в аренду участок для строительства производственного комплекса в районе Южное Бутово в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:27:00+03:00
2025-02-04T14:27:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва предоставила в аренду участок для строительства производственного комплекса в районе Южное Бутово в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Масштабные инвестиционные проекты позволяют развивать инфраструктуру и создавать рабочие места в разных районах столицы. В 2024 году для реализации МаИП предоставлено рекордное количество земли – более 360 гектаров. Из них свыше 177 – для строительства промышленных объектов. В рамках одного из масштабных инвестиционных проектов на Бартеневской улице появится завод по производству пищевого оборудования площадью 10,4 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в реализацию проекта планируют вложить 0,9 миллиарда рублей. На новом производстве появится 240 новых рабочих мест для граждан.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что площадь участка в аренду составил 0,77 гектара, договор заключили на пять лет. В течение этого времени необходимо построить производственный комплекс. Участок инвестор получил в аренду по льготной ставке - один рубль в год.Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что с 2022 года город предоставил предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов для реализации инвестпроектов.
https://ria.ru/20250204/efimov-1997261712.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве построят производственный комплекс в рамках инвестпроекта

Ефимов: производственный комплекс возведут в Южном Бутове по льготной ставке

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Москва предоставила в аренду участок для строительства производственного комплекса в районе Южное Бутово в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Масштабные инвестиционные проекты позволяют развивать инфраструктуру и создавать рабочие места в разных районах столицы. В 2024 году для реализации МаИП предоставлено рекордное количество земли – более 360 гектаров. Из них свыше 177 – для строительства промышленных объектов. В рамках одного из масштабных инвестиционных проектов на Бартеневской улице появится завод по производству пищевого оборудования площадью 10,4 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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В сообщении уточняется, что в реализацию проекта планируют вложить 0,9 миллиарда рублей. На новом производстве появится 240 новых рабочих мест для граждан.
В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что площадь участка в аренду составил 0,77 гектара, договор заключили на пять лет. В течение этого времени необходимо построить производственный комплекс. Участок инвестор получил в аренду по льготной ставке - один рубль в год.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что с 2022 года город предоставил предпринимателям около 700 гектаров земли без торгов для реализации инвестпроектов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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