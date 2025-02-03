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Протестующие в Сербии обвинили власти в невыполнении их требований - РИА Новости, 03.02.2025
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15:21 03.02.2025 (обновлено: 15:44 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/serbija-1997111905.html
Протестующие в Сербии обвинили власти в невыполнении их требований
Протестующие в Сербии обвинили власти в невыполнении их требований - РИА Новости, 03.02.2025
Протестующие в Сербии обвинили власти в невыполнении их требований
Протестующие в Сербии студенты на акции в понедельник обвинили власти страны в невыполнении их требований, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:21:00+03:00
2025-02-03T15:44:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
дунай (река)
александр вучич
милош вучевич
ивица дачич
сербская прогрессивная партия (спп)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997119894_0:137:1620:1048_1920x0_80_0_0_66cebcaf07f05e160278c2936bda49cd.jpg
БЕЛГРАД, 3 фев - РИА Новости. Протестующие в Сербии студенты на акции в понедельник обвинили власти страны в невыполнении их требований, передает корреспондент РИА Новости. Студенты, протестующие в Сербии после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде, в понедельник собрались около 11.52 (13.52 мск) - время, когда произошла трагедия - на площадке перед Философским факультетом в центре Белграда, к ним присоединились преподаватели государственного университета. В начале акции они прошли 15 минут молчания в память о жертвах трагедии. "Первое требование - публикация полной документации, которая касается реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, которая сейчас недоступна общественности. Они говорят, что это требование выполнено, а вы что думаете?" - обратилась после молчания одна из студентов-активистов к собравшимся. Толпа ответила выкриками "нет", осуждающим шумом и свистом. Второе требование студентов - подтверждение компетентными органами о личности всех, в отношении кого есть обоснованные подозрения в нападениях на студентов и профессоров и уголовное преследование этих лиц - зачитал доцент факультета драматического искусства Петар Бенчина, и собравшиеся снова отрицательно ответили на вопрос, выполнено ли это требование. "Не соглашаемся с тем, чтобы нашим студентам угрожали и их били. Они - будущие столпы этого общества. Если угрожаете им, угрожаете и нам, если бьете их бьете и нас, если сбиваете (на автомобилях - ред.) их, сбиваете и нас, их требования и наши требования", - заявил доцент от имени коллег-преподавателей. Также было снова озвучено третье требование - о прекращении уголовного преследования задержанных участников протестов - и четвертое - об увеличении финансирования государственных вузов. Протестующие студенты и примкнувшие к ним аграрии в субботу блокировали в субботу три моста через Дунай, в Нови-Саде после 80-километрового марша из Белграда. В ночь на воскресенье они провели массовую акцию на крупнейшем бульваре Освобождения и блокировали мост Свободы до вечера воскресенья. МВД сообщило об одном инциденте в воскресенье - мотоциклист 1967 года рождения не заметил растянутый демонстрантами канат на улице, наехал на него колесом, потерял управление, упал с мотоцикла и получил серьезные травмы. Протесты в Сербии Президент Сербии Александр Вучич в ночь на субботу заявил, что массовые протесты студентов и оппозиции, проходящие с ноября, связаны с прямой попыткой иностранных спецслужб разрушить страну. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе их требований - публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии должностных лиц, освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на акциях протеста. Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ было выложено более 16 тысяч документов по реконструкции вокзала в Нови-Саде. Вучич помиловал 13 участников протестов, которых обвиняли по уголовным статьям, минфин Сербии сообщил о выделении дополнительного финансирования государственным вузам. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в январе, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы было вложено около миллиарда евро. На фоне массовых протестов глава правительства Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку. Ранее свой пост также оставили министр строительства Горан Весич и ряд других чиновников. В среду Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение десяти дней после консультаций с партиями. Он также уточнил, что лидер крупнейшей партии - партнера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), глава Социалистической партии Сербии (СПС), первый вице-премьер Ивица Дачич уже высказался против проведения внеочередных парламентских выборов, но если они состоятся, то по закону это будет через 75 дней, "где-то в апреле". Согласно сербскому законодательству, Скупщина (парламент) на ближайшем заседании должна констатировать отставку премьера. После этого начинается срок в 30 дней, в рамках которого президент может предложить нового носителя мандата на формирование правительства для утверждения его и кандидатов в министры и их программы парламентом. Если этого не произойдет, президент распускает парламент и устанавливает срок новых выборов не позднее 60 дней от назначения даты их проведения.
https://ria.ru/20250129/vuchich-1996114772.html
https://ria.ru/20250128/serbiya-1995909793.html
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в мире, сербия, белград (город), дунай (река), александр вучич, милош вучевич, ивица дачич, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Дунай (река), Александр Вучич, Милош Вучевич, Ивица Дачич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Протестующие в Сербии обвинили власти в невыполнении их требований

Протестующие в Сербии студенты обвинили власти в невыполнении их требований

© Getty Images / Anadolu/Amir HamzagicПротестующие в Сербии студенты
Протестующие в Сербии студенты - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Amir Hamzagic
Протестующие в Сербии студенты
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БЕЛГРАД, 3 фев - РИА Новости. Протестующие в Сербии студенты на акции в понедельник обвинили власти страны в невыполнении их требований, передает корреспондент РИА Новости.
Студенты, протестующие в Сербии после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде, в понедельник собрались около 11.52 (13.52 мск) - время, когда произошла трагедия - на площадке перед Философским факультетом в центре Белграда, к ним присоединились преподаватели государственного университета. В начале акции они прошли 15 минут молчания в память о жертвах трагедии.
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"Первое требование - публикация полной документации, которая касается реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, которая сейчас недоступна общественности. Они говорят, что это требование выполнено, а вы что думаете?" - обратилась после молчания одна из студентов-активистов к собравшимся.
Толпа ответила выкриками "нет", осуждающим шумом и свистом.
Второе требование студентов - подтверждение компетентными органами о личности всех, в отношении кого есть обоснованные подозрения в нападениях на студентов и профессоров и уголовное преследование этих лиц - зачитал доцент факультета драматического искусства Петар Бенчина, и собравшиеся снова отрицательно ответили на вопрос, выполнено ли это требование.
"Не соглашаемся с тем, чтобы нашим студентам угрожали и их били. Они - будущие столпы этого общества. Если угрожаете им, угрожаете и нам, если бьете их бьете и нас, если сбиваете (на автомобилях - ред.) их, сбиваете и нас, их требования и наши требования", - заявил доцент от имени коллег-преподавателей.
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Также было снова озвучено третье требование - о прекращении уголовного преследования задержанных участников протестов - и четвертое - об увеличении финансирования государственных вузов.
Протестующие студенты и примкнувшие к ним аграрии в субботу блокировали в субботу три моста через Дунай, в Нови-Саде после 80-километрового марша из Белграда. В ночь на воскресенье они провели массовую акцию на крупнейшем бульваре Освобождения и блокировали мост Свободы до вечера воскресенья.
МВД сообщило об одном инциденте в воскресенье - мотоциклист 1967 года рождения не заметил растянутый демонстрантами канат на улице, наехал на него колесом, потерял управление, упал с мотоцикла и получил серьезные травмы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Метастазы Украины: Европа пошла вразнос
27 января, 08:00

Протесты в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич в ночь на субботу заявил, что массовые протесты студентов и оппозиции, проходящие с ноября, связаны с прямой попыткой иностранных спецслужб разрушить страну.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков. В числе их требований - публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных к трагедии должностных лиц, освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на акциях протеста.
Власти постепенно выполняли эти условия. В частности, в открытый доступ было выложено более 16 тысяч документов по реконструкции вокзала в Нови-Саде. Вучич помиловал 13 участников протестов, которых обвиняли по уголовным статьям, минфин Сербии сообщил о выделении дополнительного финансирования государственным вузам. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Участники протестов в Сербии блокировали крупнейшую транспортную развязку в Белграде - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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27 января, 17:45
Власти Сербии считают, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил Вучич в январе, в свержение нынешней власти Сербии за четыре года из-за границы было вложено около миллиарда евро.
На фоне массовых протестов глава правительства Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку. Ранее свой пост также оставили министр строительства Горан Весич и ряд других чиновников.
В среду Вучич заявил, что решение о проведении внеочередных парламентских выборов или формировании нового состава правительства без роспуска парламента и выборов будет принято в течение десяти дней после консультаций с партиями. Он также уточнил, что лидер крупнейшей партии - партнера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), глава Социалистической партии Сербии (СПС), первый вице-премьер Ивица Дачич уже высказался против проведения внеочередных парламентских выборов, но если они состоятся, то по закону это будет через 75 дней, "где-то в апреле".
Согласно сербскому законодательству, Скупщина (парламент) на ближайшем заседании должна констатировать отставку премьера. После этого начинается срок в 30 дней, в рамках которого президент может предложить нового носителя мандата на формирование правительства для утверждения его и кандидатов в министры и их программы парламентом. Если этого не произойдет, президент распускает парламент и устанавливает срок новых выборов не позднее 60 дней от назначения даты их проведения.
Замглавы правительства Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Протесты в Сербии, Грузии и Белоруссии устраивают одни люди, заявил Вулин
27 января, 11:20
 
В миреСербияБелград (город)Дунай (река)Александр ВучичМилош ВучевичИвица ДачичСербская прогрессивная партия (СПП)
 
 
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