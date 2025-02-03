https://ria.ru/20250203/liksutov-1997028363.html

Ликсутов: более чем на 20% вырос столичный экспорт промпродукции в Африку

Ликсутов: более чем на 20% вырос столичный экспорт промпродукции в Африку - РИА Новости, 03.02.2025

Ликсутов: более чем на 20% вырос столичный экспорт промпродукции в Африку

Столичные предприятия увеличили поставки промышленной продукции в страны Африки на 20,8% по итогам января-октября 2024 года по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:00:00+03:00

2025-02-03T13:00:00+03:00

2025-02-03T13:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

экономика

экспорт

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Столичные предприятия увеличили поставки промышленной продукции в страны Африки на 20,8% по итогам января-октября 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Он отметил, что основные драйверы роста – приборостроение, фармацевтика, а также легкая промышленность."По поручению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина город уделяет особое внимание поддержке экспортно ориентированных предприятий при выходе на рынки стран Африки. Основной фокус направлен на увеличение объема поставок промышленной продукции московского производства. В числе перспективных направлений, которые вызывают повышенный интерес экспортеров, — Южно-Африканская Республика, Марокко, Нигерия и Алжир", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, на 16% увеличился объем поставок приборостроительной продукции в страны Африки. Экспорт фармацевтической и медицинской техники в то же время увеличился на 18%. Рост произошел за счет увеличения поставок лекарственных средств, диагностических реагентов, стоматологических устройств и терапевтической дыхательной аппаратуры. Легкая промышленность показала пятикратный рост."Африканские страны имеют свои уникальные особенности, и важно не только расширять географию экспорта, но и диверсифицировать номенклатуру поставок с теми странами, сотрудничество с которыми уже налажено. Специалисты центра "Моспром" сопровождают столичных промышленников на всех этапах внешнеэкономической деятельности", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.По его словам, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции проводят за счет поддержки центра b2b- и b2g-переговоры с потенциальными покупателями московских товаров в Африке.Кроме того, столичным экспортерам помогает государство. Так, национальный проект "Международная кооперация и экспорт" дает целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. По нацпроекту работает цифровая платформа "Мой экспорт". Предприниматели могут получить поддержку здесь. Например, они могут воспользоваться бесплатной консультацией экспертов, получить аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20250203/liksutov-1996966936.html

https://ria.ru/20250202/liksutov-1996828841.html

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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , экономика, экспорт