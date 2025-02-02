https://ria.ru/20250202/zaharova-1996907226.html

Захарова ответила на слова Зеленского анекдотом

Захарова ответила на слова Зеленского анекдотом - РИА Новости, 02.02.2025

Захарова ответила на слова Зеленского анекдотом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Владимира Зеленского о "страхе" прямых переговоров, вспомнив анекдот. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T17:47:00+03:00

2025-02-02T17:47:00+03:00

2025-02-02T18:36:00+03:00

россия

украина

киев

владимир путин

владимир зеленский

мария захарова

верховная рада украины

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова Владимира Зеленского о "страхе" прямых переговоров, вспомнив анекдот. "Зеленский: "Путин боится прямых переговоров с нами". Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: "Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!"- написала она в своем Telegram-канале. Ранее президент России Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Вместе с тем Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995548595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, мария захарова, верховная рада украины