https://ria.ru/20250202/volodin-1996865202.html

Володин в воскресенье посетит Индию

Володин в воскресенье посетит Индию - РИА Новости, 02.02.2025

Володин в воскресенье посетит Индию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье посетит Индию, где проведет важные встречи и переговоры. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T08:59:00+03:00

2025-02-02T08:59:00+03:00

2025-02-02T09:08:00+03:00

индия

вячеслав володин

в мире

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье посетит Индию, где проведет важные встречи и переговоры."Сегодня вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида ее пришлось отложить. К ночи будем в Нью-Дели, завтра запланированы важные встречи и переговоры. Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома", - написал он.Он добавил, что попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию от всего мира провалились."Индия — стратегический партнер. С ней нас связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо развивать контакты по всем направлениям. Со своей стороны постараемся активизировать взаимодействие в рамках парламентского измерения", - отметил он.

https://ria.ru/20250130/karty-1996450365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

индия, вячеслав володин, в мире