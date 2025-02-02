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Володин в воскресенье посетит Индию - РИА Новости, 02.02.2025
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08:59 02.02.2025 (обновлено: 09:08 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/volodin-1996865202.html
Володин в воскресенье посетит Индию
Володин в воскресенье посетит Индию - РИА Новости, 02.02.2025
Володин в воскресенье посетит Индию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье посетит Индию, где проведет важные встречи и переговоры. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T08:59:00+03:00
2025-02-02T09:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье посетит Индию, где проведет важные встречи и переговоры."Сегодня вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида ее пришлось отложить. К ночи будем в Нью-Дели, завтра запланированы важные встречи и переговоры. Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома", - написал он.Он добавил, что попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию от всего мира провалились."Индия — стратегический партнер. С ней нас связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо развивать контакты по всем направлениям. Со своей стороны постараемся активизировать взаимодействие в рамках парламентского измерения", - отметил он.
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индия, вячеслав володин, в мире
Индия, Вячеслав Володин, В мире
Володин в воскресенье посетит Индию

Володин в воскресенье посетит Индию, где проведет переговоры

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье посетит Индию, где проведет важные встречи и переговоры.
«
"Сегодня вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида ее пришлось отложить. К ночи будем в Нью-Дели, завтра запланированы важные встречи и переговоры. Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома", - написал он.
Он добавил, что попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию от всего мира провалились.
"Индия — стратегический партнер. С ней нас связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо развивать контакты по всем направлениям. Со своей стороны постараемся активизировать взаимодействие в рамках парламентского измерения", - отметил он.
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