Володин в воскресенье посетит Индию
Володин в воскресенье посетит Индию, где проведет переговоры
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье посетит Индию, где проведет важные встречи и переговоры.
«
"Сегодня вместе с коллегами планирую посетить Индию. Поездка должна была состояться изначально в декабре прошлого года, но по причине ковида ее пришлось отложить. К ночи будем в Нью-Дели, завтра запланированы важные встречи и переговоры. Во вторник с утра посетим один из штатов, а во второй половине дня, надеюсь, будем уже дома", - написал он.
Он добавил, что попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию от всего мира провалились.
"Индия — стратегический партнер. С ней нас связывают многолетние отношения доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Необходимо развивать контакты по всем направлениям. Со своей стороны постараемся активизировать взаимодействие в рамках парламентского измерения", - отметил он.
Посол в России оценил перспективы карт "Мир" в Индии
30 января, 17:38