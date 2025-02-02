https://ria.ru/20250202/proezd-1996883858.html

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 02.02.2025

На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T12:56:00+03:00

2025-02-02T12:56:00+03:00

2025-02-02T12:57:00+03:00

происшествия

республика крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности" , - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250125/krym-1995476741.html

республика крым

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Варвара Скокшина

происшествия, республика крым, крымский мост