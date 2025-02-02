https://ria.ru/20250202/proezd-1996883858.html
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта - РИА Новости, 02.02.2025
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:56:00+03:00
2025-02-02T12:56:00+03:00
2025-02-02T12:57:00+03:00
происшествия
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыт, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности" , - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250125/krym-1995476741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, крымский мост
Происшествия, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
Крымский мост временно закрыли для проезда автотранспорта