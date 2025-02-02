https://ria.ru/20250202/otpravlenie-1996865820.html

СМИ: на юго-востоке Москвы произошло массовое отравление детей

СМИ: на юго-востоке Москвы произошло массовое отравление детей - РИА Новости, 02.02.2025

СМИ: на юго-востоке Москвы произошло массовое отравление детей

В отеле "Поречье" на юго-востоке Москвы отравились дети, сообщают "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T09:15:00+03:00

2025-02-02T09:15:00+03:00

2025-02-02T10:37:00+03:00

происшествия

москва

капотня

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В отеле "Поречье" на юго-востоке Москвы отравились дети, сообщают "Известия" со ссылкой на источник."Предположительно, дети могли отравиться едой, которая была заказана в отель", — говорится в материале.По словам источника, отравление детей произошло в отеле, расположенном во втором квартале района Капотня.Накануне глава города Ессентуки Ставропольского края Владимир Крутников сообщил, что семь детей из Белгородской области госпитализированы с признаками отравления из санатория.

https://ria.ru/20250128/altay-1995939195.html

москва

капотня

ессентуки

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2025

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происшествия, москва, капотня, ессентуки