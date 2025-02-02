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СМИ: на юго-востоке Москвы произошло массовое отравление детей - РИА Новости, 02.02.2025
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09:15 02.02.2025 (обновлено: 10:37 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/otpravlenie-1996865820.html
СМИ: на юго-востоке Москвы произошло массовое отравление детей
СМИ: на юго-востоке Москвы произошло массовое отравление детей - РИА Новости, 02.02.2025
СМИ: на юго-востоке Москвы произошло массовое отравление детей
В отеле "Поречье" на юго-востоке Москвы отравились дети, сообщают "Известия" со ссылкой на источник. РИА Новости, 02.02.2025
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происшествия
москва
капотня
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В отеле "Поречье" на юго-востоке Москвы отравились дети, сообщают "Известия" со ссылкой на источник."Предположительно, дети могли отравиться едой, которая была заказана в отель", — говорится в материале.По словам источника, отравление детей произошло в отеле, расположенном во втором квартале района Капотня.Накануне глава города Ессентуки Ставропольского края Владимир Крутников сообщил, что семь детей из Белгородской области госпитализированы с признаками отравления из санатория.
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происшествия, москва, капотня, ессентуки
Происшествия, Москва, Капотня, Ессентуки
СМИ: на юго-востоке Москвы произошло массовое отравление детей

Известия: в Москве дети отравились едой, заказанной в отель "Поречье"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи на улице Москвы
Машина скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В отеле "Поречье" на юго-востоке Москвы отравились дети, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.
«
"Предположительно, дети могли отравиться едой, которая была заказана в отель", — говорится в материале.
По словам источника, отравление детей произошло в отеле, расположенном во втором квартале района Капотня.
Накануне глава города Ессентуки Ставропольского края Владимир Крутников сообщил, что семь детей из Белгородской области госпитализированы с признаками отравления из санатория.
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