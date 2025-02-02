https://ria.ru/20250202/miroshnik-1996872141.html

Мирошник прокомментировал попытки обвинить Россию в ударе в Судже

Мирошник прокомментировал попытки обвинить Россию в ударе в Судже - РИА Новости, 02.02.2025

Мирошник прокомментировал попытки обвинить Россию в ударе в Судже

Ракетный удар ВСУ по зданию школы-интерната в курской Судже - зверство и военное преступление киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T10:55:00+03:00

2025-02-02T10:55:00+03:00

2025-02-02T21:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

родион мирошник

владимир путин

светлана петренко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996866050_0:549:978:1099_1920x0_80_0_0_4bb82c8f610eb36c9b0179dc8c087694.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ракетный удар ВСУ по зданию школы-интерната в курской Судже - зверство и военное преступление киевского режима, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины. "Ракетный удар ВСУ по зданию интерната в Судже - это зверство и военное преступление киевского режима", - написал Мирошник в своем Telegram-канале, подчеркнув, что попытка обвинить в этом Россию - акт вероломства и зашкаливающего цинизма. По его мнению, удар мог стать поводом, чтобы отвлечь мировое внимание от преступлений ВСУ в Русском Поречном. "К преступным бесчеловечным зверствам киевского режима в Русском Поречном добавился бесчеловечное преступление в Судже... Сколько ещё свидетельств преступлений ВСУ против гражданских в Курской области будет вскрыто по мере освобождения наших территорий? Сколько ещё нужно доказательств западникам, чтобы разглядеть звериный оскал украинского терроризма?" - написал посол. Ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что военные следователи установили личности пятерых военных ВСУ, причастных к убийствам и изнасилованиям жителей курского села Русское Поречное. По данным следствия, старший солдат Евгений Фабрисенко, а также украинские военные с позывными "Кум", "Мотыль", "Проводник", "Художник" в сентябре 2024 года вторглись на территорию Курской области. Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко был взят в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными ВСУ, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. По данным следствия, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года Фабрисенко, "Мотыль", "Проводник", "Художник" по приказам командира с позывным "Кум" убили 11 мужчин и трех женщин в селе Русское Поречное. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html

https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672640.html

https://ria.ru/20250202/soldat-1996862966.html

россия

курская область

суджа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, суджа, родион мирошник, владимир путин, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по интернату в судже