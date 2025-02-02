https://ria.ru/20250202/gossekretar-1996887708.html

СМИ рассказали о панике в Киеве из-за слов госсекретаря США

СМИ рассказали о панике в Киеве из-за слов госсекретаря США - РИА Новости, 02.02.2025

СМИ рассказали о панике в Киеве из-за слов госсекретаря США

Слова американского госсекретаря Марко Рубио о нечестности заявлений об Украине вызвали тревогу в Киеве, пишет итальянское издание Fatto Quotidiano. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T13:49:00+03:00

2025-02-02T13:49:00+03:00

2025-02-02T16:07:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Слова американского госсекретаря Марко Рубио о нечестности заявлений об Украине вызвали тревогу в Киеве, пишет итальянское издание Fatto Quotidiano."Нечестно говорить, что Украина способна победить Россию и вернуться к ситуации до 2014 года". От этой фразы политикам в Киеве и Брюсселе стало не по себе. Ее произнес новый госсекретарь США Марко Рубио", — говорится в материале.В пятницу Рубио на шоу журналистки Мегин Келли заявил, что Украину в результате конфликта отбросило на сто лет назад. Он также призвал закончить конфликт и выразил мнение, что каждой стороне во время переговоров придется чем-то пожертвовать.Президент США Дональд Трамп утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был руководителем Белого дома вместо Джо Байдена.Политик также говорил о намерении добиться урегулирования ситуации всего за 24 часа. Позднее госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп не реализовал свои планы, так как для этого требуется "тяжелая работа дипломатии".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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