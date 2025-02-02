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Галявиев перед нападением на школу в Казани испытывал самодельную бомбу - РИА Новости, 02.02.2025
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07:25 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/galyaviev-1996862075.html
Галявиев перед нападением на школу в Казани испытывал самодельную бомбу
Галявиев перед нападением на школу в Казани испытывал самодельную бомбу - РИА Новости, 02.02.2025
Галявиев перед нападением на школу в Казани испытывал самодельную бомбу
Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, перед нападением на школу... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T07:25:00+03:00
2025-02-02T07:25:00+03:00
происшествия
россия
казань
нижний новгород
ильназ галявиев
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, перед нападением на школу несколько раз проводил испытания своего самодельного взрывного устройства, следует из постановления суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "В период с февраля по апрель 2021 года он в соответствии с инструкцией, скачанной из сети "Интернет", купил компоненты для взрывного устройства и, находясь в своей квартире, изготовил самодельное взрывное устройство... Кроме того, в марте 2021 года, испытывая эффективность детонирующего взрывчатого вещества, он четыре раза взрывал в различных местах... изготовленные им детонаторы", - говорится в материалах. В мае 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменили убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур". Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда - на 22 миллиона рублей. В августе Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор Галявиеву.
https://ria.ru/20250202/kazan-1996856881.html
https://ria.ru/20250130/sud-1996509193.html
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происшествия, россия, казань, нижний новгород, ильназ галявиев
Происшествия, Россия, Казань, Нижний Новгород, Ильназ Галявиев
Галявиев перед нападением на школу в Казани испытывал самодельную бомбу

Галявиев перед нападением на школу в Казани проводил испытания самодельной бомбы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИльназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, перед нападением на школу несколько раз проводил испытания своего самодельного взрывного устройства, следует из постановления суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"В период с февраля по апрель 2021 года он в соответствии с инструкцией, скачанной из сети "Интернет", купил компоненты для взрывного устройства и, находясь в своей квартире, изготовил самодельное взрывное устройство... Кроме того, в марте 2021 года, испытывая эффективность детонирующего взрывчатого вещества, он четыре раза взрывал в различных местах... изготовленные им детонаторы", - говорится в материалах.
Ильназ Галявиев во время рассмотрения уголовного дела о стрельбе в казанской гимназии на заседании в Верховном суде Татарстана - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Массовый убийца Галявиев рассчитывал взрывом разрушить школу в Казани
05:47
В мае 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").
В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменили убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур".
Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда - на 22 миллиона рублей. В августе Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор Галявиеву.
Ильназ Галявиев во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Суд признал напавшего на казанскую школу исключительно опасным для общества
30 января, 23:49
 
ПроисшествияРоссияКазаньНижний НовгородИльназ Галявиев
 
 
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