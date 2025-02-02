https://ria.ru/20250202/dtp-1996862220.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 02.02.2025
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 36-го километра МКАД в столице, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T07:35:00+03:00
2025-02-02T07:35:00+03:00
2025-02-02T07:35:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 36-го километра МКАД в столице, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На внешней стороне 36-го километра МКАД (перед съездом №35А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе ДТП затруднено незначительно.
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происшествия, москва
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На внешней стороне 36-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей