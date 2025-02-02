https://ria.ru/20250202/dtp-1996862220.html

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 02.02.2025

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 36-го километра МКАД в столице, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T07:35:00+03:00

2025-02-02T07:35:00+03:00

2025-02-02T07:35:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 36-го километра МКАД в столице, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "На внешней стороне 36-го километра МКАД (перед съездом №35А) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, движение в районе ДТП затруднено незначительно.

https://ria.ru/20250129/avtobus-1996214568.html

москва

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2025

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происшествия, москва