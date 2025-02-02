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В Чехии считают реальным увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП - РИА Новости, 02.02.2025
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19:58 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/chehija-1996917707.html
В Чехии считают реальным увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП
В Чехии считают реальным увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП - РИА Новости, 02.02.2025
В Чехии считают реальным увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП
В следующем четырехлетии при сохранении у власти ныне правящей коалиции расходы Чехии на оборону могли бы быть увеличены с нынешних 2% ВВП до 3% ВВП, заявил в... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T19:58:00+03:00
2025-02-02T19:58:00+03:00
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ПРАГА, 2 фев – РИА Новости. В следующем четырехлетии при сохранении у власти ныне правящей коалиции расходы Чехии на оборону могли бы быть увеличены с нынешних 2% ВВП до 3% ВВП, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, премьер Петр Фиала, слова которого приводит агентство ЧТК. "При сохранении у власти в следующем четырехлетии нынешней правящей (право-либеральной - ред.) коалиции Чехия могла увеличить свои расходы на оборону с нынешних 2% ВВП до 3% ВВП. В бюджете следующего года премьер хочет увеличить сумму, расходуемую на оборону, до 2,1 или 2,2% ВВП", - говорится в сообщении. Один процент ВВП в текущих цифрах составляет, как отметил Фиала, около 85 миллиардов чешских крон (около 3,5 миллиарда долларов). Данные цифры нельзя увеличить моментально, со дня на день, речь может идти о постепенном росте оборонных расходов, отметил премьер. Эту тему Фиала хотел бы обсудить в понедельник на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе. Чешский премьер также ожидает, что на встрече пойдет речь о более тесной координации при закупках военной техники и укреплении производственных мощностей оборонной промышленности. Как отмечает агентство ЧТК, предстоящая в понедельник встреча лидеров стран ЕС в Брюсселе впервые будет посвящена вопросам обороны, а также станет первым саммитом после вступления в должность президента США Дональда Трампа. В ней также впервые после выхода Великобритании из состава ЕС примет участие ее премьер.
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в мире, цены на нефть, чехия, брюссель, сша, петр фиала, дональд трамп, евросоюз
В мире, Цены на нефть, Чехия, Брюссель, США, Петр Фиала, Дональд Трамп, Евросоюз
В Чехии считают реальным увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП

Премьер Фиала: Чехия за четыре года может увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

© AP Photo / Darko BandicЧешские военнослужащие
Чешские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Darko Bandic
Чешские военнослужащие. Архивное фото
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ПРАГА, 2 фев – РИА Новости. В следующем четырехлетии при сохранении у власти ныне правящей коалиции расходы Чехии на оборону могли бы быть увеличены с нынешних 2% ВВП до 3% ВВП, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, премьер Петр Фиала, слова которого приводит агентство ЧТК.
«
"При сохранении у власти в следующем четырехлетии нынешней правящей (право-либеральной - ред.) коалиции Чехия могла увеличить свои расходы на оборону с нынешних 2% ВВП до 3% ВВП. В бюджете следующего года премьер хочет увеличить сумму, расходуемую на оборону, до 2,1 или 2,2% ВВП", - говорится в сообщении.
Один процент ВВП в текущих цифрах составляет, как отметил Фиала, около 85 миллиардов чешских крон (около 3,5 миллиарда долларов). Данные цифры нельзя увеличить моментально, со дня на день, речь может идти о постепенном росте оборонных расходов, отметил премьер. Эту тему Фиала хотел бы обсудить в понедельник на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе. Чешский премьер также ожидает, что на встрече пойдет речь о более тесной координации при закупках военной техники и укреплении производственных мощностей оборонной промышленности.
Как отмечает агентство ЧТК, предстоящая в понедельник встреча лидеров стран ЕС в Брюсселе впервые будет посвящена вопросам обороны, а также станет первым саммитом после вступления в должность президента США Дональда Трампа. В ней также впервые после выхода Великобритании из состава ЕС примет участие ее премьер.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Президент Чехии прокомментировал призыв Трампа увеличить оборонные расходы
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В миреЦены на нефтьЧехияБрюссельСШАПетр ФиалаДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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