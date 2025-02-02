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В Чехии считают реальным увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП

В Чехии считают реальным увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП - РИА Новости, 02.02.2025

В Чехии считают реальным увеличить расходы на оборону до трех процентов ВВП

В следующем четырехлетии при сохранении у власти ныне правящей коалиции расходы Чехии на оборону могли бы быть увеличены с нынешних 2% ВВП до 3% ВВП, заявил в... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T19:58:00+03:00

2025-02-02T19:58:00+03:00

2025-02-02T19:58:00+03:00

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ПРАГА, 2 фев – РИА Новости. В следующем четырехлетии при сохранении у власти ныне правящей коалиции расходы Чехии на оборону могли бы быть увеличены с нынешних 2% ВВП до 3% ВВП, заявил в воскресенье, выступая по Чешскому ТВ, премьер Петр Фиала, слова которого приводит агентство ЧТК. "При сохранении у власти в следующем четырехлетии нынешней правящей (право-либеральной - ред.) коалиции Чехия могла увеличить свои расходы на оборону с нынешних 2% ВВП до 3% ВВП. В бюджете следующего года премьер хочет увеличить сумму, расходуемую на оборону, до 2,1 или 2,2% ВВП", - говорится в сообщении. Один процент ВВП в текущих цифрах составляет, как отметил Фиала, около 85 миллиардов чешских крон (около 3,5 миллиарда долларов). Данные цифры нельзя увеличить моментально, со дня на день, речь может идти о постепенном росте оборонных расходов, отметил премьер. Эту тему Фиала хотел бы обсудить в понедельник на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе. Чешский премьер также ожидает, что на встрече пойдет речь о более тесной координации при закупках военной техники и укреплении производственных мощностей оборонной промышленности. Как отмечает агентство ЧТК, предстоящая в понедельник встреча лидеров стран ЕС в Брюсселе впервые будет посвящена вопросам обороны, а также станет первым саммитом после вступления в должность президента США Дональда Трампа. В ней также впервые после выхода Великобритании из состава ЕС примет участие ее премьер.

https://ria.ru/20250111/chekhiya-1993211335.html

чехия

брюссель

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, чехия, брюссель, сша, петр фиала, дональд трамп, евросоюз