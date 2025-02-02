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NYT: американские автопроизводители могут пострадать из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 02.02.2025
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09:56 02.02.2025 (обновлено: 10:39 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/avtoproizvoditeli-1996867885.html
NYT: американские автопроизводители могут пострадать из-за пошлин Трампа
NYT: американские автопроизводители могут пострадать из-за пошлин Трампа - РИА Новости, 02.02.2025
NYT: американские автопроизводители могут пострадать из-за пошлин Трампа
Американские производители автомобилей могут пострадать из-за решения президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Канады, Китая и Мексики,... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T09:56:00+03:00
2025-02-02T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американские производители автомобилей могут пострадать из-за решения президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Канады, Китая и Мексики, сообщает газета New York Times. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы Трампа включает опцию повышения пошлин в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона. "Почти все автопроизводители почувствуют на себе последствия введения новых пошлин, наложенных в субботу президентом Трампом на товары, импортируемые из Канады, Мексики и Китая", - говорится в материале издания. Отмечается, что ряд корпораций, как, например, General Motors, производят до 40 процентов от всех легковых и грузовых автомобилей, поставляемых на североамериканский рынок, в Канаде и Мексике. Еженедельно автопроизводители перевозят через границы с Канадой и Мексикой машины, двигатели и другие детали на сумму в десятки миллиардов долларов. Ожидается, что введение пошлин приведет к росту цен на машины в США, а также задержкам в поставках. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США. По словам Трампа, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.
https://ria.ru/20250202/tramp-1996849147.html
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авто, канада, мексика, сша, дональд трамп, general motors, в мире
Авто, Канада, Мексика, США, Дональд Трамп, General Motors, В мире
NYT: американские автопроизводители могут пострадать из-за пошлин Трампа

NYT: автоконцерны в США пострадают из-за пошлин против Китая, Мексики и Канады

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американские производители автомобилей могут пострадать из-за решения президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Канады, Китая и Мексики, сообщает газета New York Times.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы Трампа включает опцию повышения пошлин в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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"Почти все автопроизводители почувствуют на себе последствия введения новых пошлин, наложенных в субботу президентом Трампом на товары, импортируемые из Канады, Мексики и Китая", - говорится в материале издания.
Отмечается, что ряд корпораций, как, например, General Motors, производят до 40 процентов от всех легковых и грузовых автомобилей, поставляемых на североамериканский рынок, в Канаде и Мексике. Еженедельно автопроизводители перевозят через границы с Канадой и Мексикой машины, двигатели и другие детали на сумму в десятки миллиардов долларов.
Ожидается, что введение пошлин приведет к росту цен на машины в США, а также задержкам в поставках.
До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США. По словам Трампа, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.
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АвтоКанадаМексикаСШАДональд ТрампGeneral MotorsВ мире
 
 
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