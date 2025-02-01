https://ria.ru/20250201/zemletryasenie-1996842450.html

В Полтавской области произошло землетрясение

В Полтавской области произошло землетрясение - РИА Новости, 01.02.2025

В Полтавской области произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой в 3,67 произошло в субботу в Полтавской области Украины, сообщила госслужба страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). РИА Новости, 01.02.2025

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой в 3,67 произошло в субботу в Полтавской области Украины, сообщила госслужба страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "По данным главного центра специального контроля, в Полтавской области произошло землетрясение. В 18.21 (по киевскому времени - ред.) между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67. Толчки зафиксировали на глубине 3 километров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС. В службе отметили, что негативных последствий нет, сообщений от горожан не поступало. В свою очередь, как отмечает украинское издание "Общественное Полтава", в разных районах Полтавы местные жители почувствовали землетрясение. По словам проживающих в Полтаве, в высотных домах были ощутимы "дрожание мебели". "В соцсетях полтавчане сообщали, например, о самовольном движении авто в гараже из-за подземных толчков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

https://ria.ru/20250129/bajkal-1996027031.html

https://ria.ru/20250126/zemletrjasenie-1995573261.html

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