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В Полтавской области произошло землетрясение - РИА Новости, 01.02.2025
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23:00 01.02.2025
https://ria.ru/20250201/zemletryasenie-1996842450.html
В Полтавской области произошло землетрясение
В Полтавской области произошло землетрясение - РИА Новости, 01.02.2025
В Полтавской области произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой в 3,67 произошло в субботу в Полтавской области Украины, сообщила госслужба страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T23:00:00+03:00
2025-02-01T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой в 3,67 произошло в субботу в Полтавской области Украины, сообщила госслужба страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). "По данным главного центра специального контроля, в Полтавской области произошло землетрясение. В 18.21 (по киевскому времени - ред.) между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67. Толчки зафиксировали на глубине 3 километров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС. В службе отметили, что негативных последствий нет, сообщений от горожан не поступало. В свою очередь, как отмечает украинское издание "Общественное Полтава", в разных районах Полтавы местные жители почувствовали землетрясение. По словам проживающих в Полтаве, в высотных домах были ощутимы "дрожание мебели". "В соцсетях полтавчане сообщали, например, о самовольном движении авто в гараже из-за подземных толчков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
https://ria.ru/20250129/bajkal-1996027031.html
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в мире, полтава, полтавская область, украина
В мире, Полтава, Полтавская область, Украина
В Полтавской области произошло землетрясение

ГСЧС Украины: в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,67

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой в 3,67 произошло в субботу в Полтавской области Украины, сообщила госслужба страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По данным главного центра специального контроля, в Полтавской области произошло землетрясение. В 18.21 (по киевскому времени - ред.) между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67. Толчки зафиксировали на глубине 3 километров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГСЧС.
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В службе отметили, что негативных последствий нет, сообщений от горожан не поступало.
В свою очередь, как отмечает украинское издание "Общественное Полтава", в разных районах Полтавы местные жители почувствовали землетрясение. По словам проживающих в Полтаве, в высотных домах были ощутимы "дрожание мебели".
"В соцсетях полтавчане сообщали, например, о самовольном движении авто в гараже из-за подземных толчков", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
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