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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 01.02.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский "24 канал". РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T02:31:00+03:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает украинский "24 канал". "В Киеве раздаются взрывы", — говорится в сообщении в его Telegram-канале.По данным телеканала ТСН, взрывы также прогремели в пригороде украинской столицы. В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

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киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины