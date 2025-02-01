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В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 01.02.2025
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T01:53:00+03:00
2025-02-01T01:53:00+03:00
2025-02-01T02:03:00+03:00
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал"."Взрывы в Одессе", — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области с 01.33 мск объявлена воздушная тревога.Накануне вечером украинские СМИ трижды сообщали о мощных взрывах в Одессе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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одесса, россия, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы