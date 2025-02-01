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В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 01.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:53 01.02.2025 (обновлено: 02:03 01.02.2025)
https://ria.ru/20250201/vzryvy-1996741035.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 01.02.2025
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал". РИА Новости, 01.02.2025
2025-02-01T01:53:00+03:00
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специальная военная операция на украине
одесса
россия
украина
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал".&quot;Взрывы в Одессе&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области с 01.33 мск объявлена воздушная тревога.Накануне вечером украинские СМИ трижды сообщали о мощных взрывах в Одессе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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одесса, россия, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 канал".
«

"Взрывы в Одессе", — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области с 01.33 мск объявлена воздушная тревога.
Накануне вечером украинские СМИ трижды сообщали о мощных взрывах в Одессе.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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