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ВС России нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области

ВС России нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области - РИА Новости, 01.02.2025

ВС России нанесли поражение 11 бригадам ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в курском приграничье, а также отразила две контратаки, следует из сводки... РИА Новости, 01.02.2025

2025-02-01T15:47:00+03:00

2025-02-01T15:47:00+03:00

2025-02-01T15:47:00+03:00

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мирный

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 11 украинских бригад в курском приграничье, а также отразила две контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово. Отражены две контратаки противника", - говорится в сводке. Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация вместе с артиллерией поразили живую силу и технику противника в районах 13 населенных пунктов Курской области, а также в районах пяти населенных пунктов в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

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россия, курская область, мирный, вооруженные силы украины